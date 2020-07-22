Vivienne Westwood, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange için kuş kafesli eylem yaptı

Vivienne Westwood, Wikileaks kurucusu Assange için 'kuş kafesli' bir eylem gerçekleştirdi. Dev kuş kafesinin içine giren Westwood "Bu dünyadaki en önemli konu" dedi...

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Vivienne Westwood, Belmarsh Cezaevi’nde tutuklu bulunan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi için Londra’da dev bir kuş kafesi ile eylem düzenledi. Elinde megafonu alıp konuşma yapan Westwood “Sarı giyiniyorum çünkü Assange hâlâ güneşi görmedi. Kanarya çok güzel bir kuştur ve uçmak ister. Amerika kendisini Tanrı’nın ülkesi zannediyor. Dünyadaki tek demokratik güçmüş gibi davranıyorlar ancak hepsi yozlaşmış” dedi.