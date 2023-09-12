Vize almak için 83 yaşındaki kadınla evlendiği iddia edilmişti: Asıl kurbanın kendisi olduğunu savundu

83 yaşındaki İngiltere vatandaşı Iris Jones ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Mohamed Ibrahim isimli bir erkek, ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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39 yaşındaki Mısırlı Mohamed Ibrahim, 83 yaşındaki Iris Jones ile birkaç yıl önce nikah masasına oturmuş ve o dönemde “hayatlarının en iyi seksi”ni yaptıklarını iddia etmişti. Çift, bu yılın başlarında ülkeyi şoke eden ilişkilerinin ardından ayrılmıştı.



2020 yılında evlenen çift, aralarındaki yaş farkına rağmen ilişkilerinin uzun süre devam edeceğine dair insanlara “This Morning” programında güvence vermişti. Ancak beklentiler gerçekleşmedi ve çift, aylar önce yollarını ayırdı.

Şimdi ilişkileri hakkında konuşan Ibrahim, eski eşinin kendisini “seks kölesi” olarak kullandığını söyleyerek şaşırttı.

“BANA SEKS KÖLESİ GİBİ DAVRANDI”

Jones’a aşık olduğunda ısrar eden Ibrahim, para sebebiyle evlendiği iddialarının “yanlış” olduğunu ve bu nedenle Mısır’a dönmesinin zorlaştığını söyledi.

“Iris’e bir kraliçe gibi davrandım ama o beni seks kölesi olarak kullandı. Onu sevdim ama o kalbimi kırdı.” diyen Ibrahim, eski eşiyle ilk olarak 2019 yılında Facebook’ta tanıştı.

Daha sonra Kasım 2020’de evlendiler, ancak Birleşik Krallık’ta ikamet etmesini sağlamak için vize verilmeden önce yaklaşık bir yıl ayrı kaldılar.

“İNGİLİZLER GİBİ OL” DEMİŞ

“İlk başta iyi bir eşti. Ama kısa süre sonra bana bir köle gibi davranmaya başladı. Beni seks için kullanıyordu” diyen Ibrahim, “Duş almamı engelledi, işten döndüğümde tuvaleti kullanmama bile izin vermedi.” diye ekledi.

Jones’un kendi kültürüne ait yemekleri yemesine izin vermediğini ve “daha İngiliz” olması gerektiğini söylediğini iddia eden Ibrahim, asıl kurbanın kendisi olduğunu savundu.

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