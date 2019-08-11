Vuran çocuğa nasıl davranılmalı? Vuran çocuğu nasıl sakinleştiririz?

Çocuklar gelişim dönemlerde duygularını kontrol altına almakta zorlanabiliyor. Bazen kendini ifade etmek için oyuncaklarını kırma ya da arkadaşlarına vurma eğilimi gösterebilirler. 2-3 yaşına kadar vurma olayları aşırı olmadığı takdirde normal olarak görülebilir ancak her zaman olduğu gibi yine en zor göre anne ve babaya düşüyor. Vuran çocuğa davranış ve yaklaşım gelecek dönemleri de yakından ilgilendiriyor. İşte "Vuran çocuğa nasıl davranılır?" sorunun yanıtı...

Saldırganlık insanların doğasında var olabilen bir dürtü olarak karşımıza çıkıyor. Küçüklükten itibaren ortaya çıkan bu durum bazen kendine, bazen çevresine bazen de bir eşyaya karşı olabilir. Ancak çocukların küçük yaşlarda saldırganlık eğiliminde olması zaman içerisinde düzeltilebilir bir durumdur. Duygularını tüm çıplaklığıyla dışa vuran çocuk kavgacı, saldırgan davranışlarını da dışa vurmaktadır. Bazı çocuklarda hiç görülmezken bazı çocuklarda aşırı olabilir. Yaşanan bu durum aile içerisinde sorunlar yaşanmasına neden olur. Sürekli bu şekilde davranan bir çocuk arkadaşlarına zarar verir. Eğer kardeşi varsa sürekli kardeşini pataklar. Zamanla çekilmez bir hal alan bu davranış çocuğa da zarar vermeye başlar. Başkaları tarafından sürekli saldırgan olarak etiketlenmek de çocuğun davranışlarının daha da artmasına ve duygularının zedelenmesine neden olabilir. Saldırgan bir çocuk bunu zamanla aşabilir. Ailenin çocuğa karşı sabırlı olması ve çocuğunu bu davranıştan uzaklaştırmaya çalışması bu davranışın zamanla aşılmasına neden olur. Öyleyse vuran çocuğu nasıl sakinleştiririz? Vuran çocuğa nasıl davranılır?

VURAN ÇOCUĞA NASIL DAVRANILIR?

SABIRLI OLUN

Bu konuda çocuğunuza sakin davranın. Çocuğunuzu aşağılamak ve küçük düşürmek sizinle inatlaşmasına ve daha saldırgan davranmasına neden olabilir. Çocuğunuzu vurduğunda onu nazikçe uyarın.

ÇOCUĞUNUZLA KONUŞUN

Çocuğunuzla anne baba olarak konuşun. Yaptığı davranışların doğru olmadığını, vurmanın yanlış bir davranış olduğunu ona anlatın.

TÖLERANS GÖSTERMEYİN

Çocuğun bu olumsuz davranışlarına asla tölerans göstermeyin. Çocuğunuz isteklerini size bu davranışlarla yaptırmaya çalışıyorsa buna daha fazla müsaade etmeyin.

YAPTIKLARININ YANLIŞ OLDUĞUNU ANLAMASINI SAĞLAYIN

Yaptığı bu saldırgan davranışları ile hiçbir şeyi yaptıramayacağını ve isteklerinin bu şekilde devam etmeyeceğini ona gösterin.

ENERJİSİNİ ATMASINI SAĞLAYIN

Çocuğun rahatlaması için enerjilerini atmaya ihtiyaç duyarlar. Enerjisini atarak saldırgan dürtülerini kontrol edebilmesini sağlayın. Parkta oynamasına, koşmasına, tahtaya çivi çakmasına izin verebilirsiniz.

TELEVİZYON VE TABLETTEN UZAK TUTUN

Çocukların aşırı derecede televizyon ve tablete maruz kalması henüz küçük bir çocuk için zararlı olabilir. Çocukların sürekli zamanını bu şekilde geçirmesi konuşma bozukluğu, saldırganlık gibi bazı olayları beraberinde getirebilir.