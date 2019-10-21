‘Wellness’ uzmanı NG Hotels’den yeni yatırımlar

Global Wellness Institute'un raporuna göre dünyada çalışan 3,2 milyar kişi uyanık kaldıkları sürenin üçte bir ile üçte ikisine yakın kısmını iş yerinde geçiriyor. Yetişkinlerin yüzde 52'si kilolu veya obez, yüzde 9'u diyabet hastası, yüzde 76'sı genel sağlık sorunlarından, yüzde 38'i ağır iş yükünden muzdarip, yüzde 24'ü işine karşı motivasyonunu kaybetmiş durumda. Tüm bunların ışığında iş yerlerinin çalışanların sağlık sorunlarına yönelik harcamaları ve iş gücü kaybı ciddi oranlara ulaşıyor. Olumsuzlukları ve iş gücü kaybını önlemek amacıyla firmalar çalışanlarına yönelik olarak wellness konusuna ağırlık başladılar. Tahmini rakamlara göre global ekonomi içinde iş yerine yönelik wellness'ın bütçesi 43.3 milyar dolara ulaştı. NG Hotels, özellikle NG Afyon'da, şirket yöneticileri ve çalışanlarının sağlık risklerini azaltıp hayat kalitelerini yükseltmeyi destekleyen, kişisel verimliliklerini arttıran hizmetlerin sunulduğu sağlıklı yaşamla tanışma ve alışma programını olan Corporate Wellness'ı sunuyor. Programın başında kişiye özel sağlıklı yaşam programının belirlenebilmesi için programa katılacak tüm katılımcılardan belirli kan testleri isteniyor, katılımcının beslenme ve yaşam öyküleri alınıyor, metabolizma ve postur analizi yapılıyor. Buna göre kişiye özel doğal, sağlıklı ve dengeli beslenme menüleri, spor aktiviteleri belirleniyor. Program süresince sanatsal aktiviteler, spa uygulamaları ve tarihi kültürel gezilerle program renklendiriliyor. Corporate Wellness programını deneyimleyerek fayda sağlayan şirket sayısı hızla artıyor. NG Hotels, 2020'nin ilk çeyreğinde hizmete almaya planladığı NG Sapanca Club ve 2021'de açacağı NG Phaselis Bay ile birlikte, misafirlerine sunduğu hizmetleri artırmış olacak.

ORMAN TERAPİSİYLE RAHATLATIYORLAR

Dünyada büyük ilgi gören bir başka akım olan Orman Terapisi (Shinrin-Yoku) ise NG Sapanca Oteli'nde uygulanıyor. Japonya'da iş stresi nedeniyle intihar vakalarının artmasıyla Japon Sağlık Bakanlığı 80'li yıllarda bilimsel araştırmalar başlattı. Bu araştırmalarda ağaçların salgıladığı ‘fitonsit’ isimli maddenin insan sağlığına olan olumlu etkisi kanıtlandı ve ilk kez 1982'de Shinrin-Yoku (Orman Terapisi) kavramı gündeme geldi. Uzun yıllar devam eden araştırmaların sonucunda Japon Sağlık Bakanlığı Shinrin-Yoku'nun tıp literature içinde değerlendirilmesini sağladı. Orman Terapisi'nin içeriğinde “Eğitimli rehber eşliğinde tüm duyular açık olarak doğada sessizce yürümek, sesleri, kokuları, renkleri hissetmek, kısaca doğayı içine çekmek” bulunuyor. Orman Terapisi'nin insan sağlığına faydaları arasında; bağışıklık sistemindeki faydalı hücreleri güçlendirmesi, tansiyonu dengelemesi, stresi azaltması, kan şekerini düşürmesi, çocuklar da dahil olmak üzere odaklanmayı artırması, enerji seviyesini yükseltmesi ve uykusuzluğa iyi gelmesi bulunuyor.

4.5 TRİLYON DOLARLIK SEKTÖR

NG Hotels'in Başkanı Hediye Güral Gür, yeni yatırımlarla ilgili şunları söyledi: “NG Hotels olarak, ilk 5 yıldızlı otelimiz olan NG Sapanca'yı 2008 yılında, zincirin ikinci halkası olan NG Afyon'u ise 2012 yılında hizmete aldık. Sunduğumuz hizmetler misafirlerimizi memnun ettikçe biz de büyük bir kararlılıkla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. NG Sapanca Otelimizin yanında yatırımını sürdürdüğümüz NG Sapanca Club'ı 2020'nin ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedefliyoruz. NG Sapanca Club, orman içinde dört mevsimin güzelliklerini yansıtırken son trendleri yansıtan lüks ve ferah tasarımıyla günümüz gezgininin beklentisine cevap verecek bir otel olacak.

Bir süre önce Antalya Göynük'teki eski Phaselis Otel'i satın aldık, yepyeni bir konsept ve hizmetlerle sunmak için çalışmalara başladık. NG Phaselis Bay olarak isimlendirdiğimiz otelimiz olağanüstü bir koya sahip, çam ağaçları arasında yer alıyor. NG Phaselis Bay'i de 2021'de hizmete girecek şekilde planlıyoruz. İstanbul'daki ilk otelimiz için Amerika merkezli Marriott International ile 20 yıllık franchise anlaşması imzaladık. Marriott West İstanbul'un da şu an dekorasyon çalışmaları sürüyor. Otellerimizde verdiğimiz hizmetin kalitesini yükseltirken yeni yatırımlarımız bizi heyecanlandırıyor. Yurt içindeki otel sayımızı artırıp ülkemizin turizmde elini daha da güçlendirirken yurt dışında yeni otel yatırımları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte otellerimiz, Türkiye'de wellness imkanları sunan öncü otellerden. Global Wellness Institute'ın son raporuna göre dünyada wellness, 4,5 Trilyon $'a ulaşan bir mega sektör. Bu sektörde kendimizi dünyadaki trendlere göre geliştirerek hizmet vermeye devam edeceğiz. NG Sapanca'da bu ay itibarıyla Yeni Nesil Wellness konseptini uygulamaya başlıyoruz. Konunun uzmanları ile işbirliği yaptık. Otellerimizde başlatacağımız yeni nesil wellness konseptiyle misafirlerimize klasik spa anlayışının ötesinde beden, ruh ve zihin olarak bütünsel bir wellness deneyimi yaşatacağız. Yeni Nesil Wellness konseptimiz, wellness ve detoks, aile boyu wellness ve sağlıklı yaş alma programlarını kapsayacak. Aile boyu wellness programımızda tüm aile bireyleriyle birlikte çocuklarda doğru beslenme, egzersiz alışkanlıkları, farkındalık içinde yaşamak gibi hayat boyu sürdürülebilir bir wellness yolculuğunun temellerini atacağız.”