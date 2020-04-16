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‘Whatsapp Ekmek Hattı’ kuruldu
‘Whatsapp Ekmek Hattı’ kuruldu
Denizlili fırıncılar sokağa çıkma yasağında ekmek alamayacak vatandaşlar için whatsapp sipariş hattı kurdu. Ekmek, isteyen vatandaşların ayağına kadar götürülecek.
Selami AYDIN / Denizli
Yaşam 16 Nisan 2020 - 13:04

10 Nisan’da açıklanan sokağa çıkma yasağından sonra fırınların ve pastanelerin önünde kuyrukların oluştuğu Denizli’de Fırıncılar Odası aynı manzaranın yaşanmasını önlemek amacı ile ‘Whatsapp Ekmek Hattı’ kurdu. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban sokağa çıkma yasağı sırasında ekmeğe ulaşamayan Denizlililer’in bu hattan sipariş vermeleri durumunda fırıncıların ekmeği vatandaşın ayağına kadar götürüp teslim edeceklerini duyurdu.

FIRINLAR AÇIK OLACAK HATIRLATMASI

Uygulanacak sokağa çıkma yasağında fırınların açık olacağını ve vatandaştan yürüme mesafesinde olan fırınlara giderek ekmek temin etmelerini isteyen Karadaban, “Ekmeğe ulaşma noktasında sorun yaşayan hemşerilerimiz Denizli Fırıncılar Odası’nın oluşturduğu destek hattına whatsapptan yazarak ekmek temin edebilecekler” dedi.

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