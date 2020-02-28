Windsurf Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası Bodrum’da yapılacak

Muğla, Bodrum AKP İlçe Başkanı ve Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Gökmen 2020 yılı Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası'nın 9-13 Eylül tarihlerinde Bodrum'un Bitez mahallesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisleri'nde yapılacağını açıkladı.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Spor Bakanlığı'nın yoğun gayretleri sonucunda Bodrum'un tanıtımına ve kış turizminin uzamasına önemli katkıda bulunacak organizasyona 30 ülkeden 300 sporcunun katılacağını belirten Gökmen “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle yaklaşık 1 milyon TL harcayarak bakanlığımız tarafından rehabilite edilen Bitez'deki Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor tesisleri dünya şampiyonasını düzenleyecek hale getirildi. Bu organizasyonu ilçemize almak için yoğun mücadele vermiştik. Bu gün sevinçli haberi aldık. Bu müsabakalarda ayrıca 2024 olimpiyatlarında ilk kez düzenlenecek Foil sınıfı windsörf yarışmasının da şampiyonası ilk kez Türkiye'de yapılmış olacak. Onlarca medya mensubu ile Bodrum'un tanıtımında önemli rol oynayacak organizasyon için her türlü fedakarlığı yapacağız” dedi.