Winona Ryder, Mel Gibson’ın, gay arkadaşına ‘Homofobik’ yaklaşımda bulunduğunu iddia etti, ünlü oyuncu yalanladı

Winona Ryder, yıllar önce Mel Gibson'ın, bir partide karşılaştığı gay bir arkadaşı hakkında homofobik ve Yahudi karşıtı ifadeler kullandığını iddia etmiş, Gibson karşı çıkmıştı. Ryder şimdi de aynı iddiları The Sunday Times'a da söyleyince, ünlü oyuncunun temsilcisi yaşananları yalanladı.

İki ünlü oyuncu Winona Ryder ve Mel Gibson, yıllar önce tartışma yaratan bir konu nedeniyle yeniden karşı karşıya geldi. Ryder, ikisinin de katıldığı bir partide yaşananları The Sunday Times’a anlattı ve “Yakın dostlarımdan biriyle kalabalık bir partideydik, Mel Gibson puro içiyordu, hepimiz konuşuyorduk ve gay olan arkadaşıma dönüp ‘Bir dakika, şimdi ben Aids mi kapacağım?’ dedi. Sonra konu Yahudilere geldiğinde ‘Fırın kaçkınlarından biri değilsin, değil mi?’ dedi” diyerek Gibson’ı suçladı.

Ünlü oyuncunun temsilcisi Alan Nierob da, Ryder’ın söylediklerini The Independent’a yaptığı bir açıklamayla yalanladı. Nierob “10 yıldan uzun zaman önce bu konuda basına konuştuğunda yalan söylemişti, şimdi de yalan söylüyor. Gibson, yalanlarıyla yüzleşmesi için seneler evvel Ryder’a ulaştı ama o bu konuda karşılıklı konuşmayı reddetti” dedi.