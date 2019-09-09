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Woody Allen MeToo hareketi ile ilgili açıklama yaptı
Woody Allen MeToo hareketi ile ilgili açıklama yaptı
Üvey kızı Dylan Farrow'u taciz ettiği iddia edilen yönetmen Woody Allen, MeToo hareketi ilgili yaptığ açıklamada "#MeToo hareketinin başarmak isteyeceği her şeyi yaptım" dedi...
Yaşam 9 Eylül 2019 - 08:49

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü yönetmen Woody Allen’ın, üvey kızı Dylan Farrow’u 1992’de yani kızı 7 yaşındayken, yıllarca istismar etmekle suçlanıyor. #MeToo hareketinin başladığı dönem adeta linç edilen Allen ile pek çok kişi çalışmayı bırakmıştı. Geçen yıl ise Allen bir açıklama yapmış ve hareketle ilgili olarak “MeToo hareketinin poster çocuğu ben olmalıyım” demişti.

Woody Allen

Woody Allen New York'ta Yağmurlu Bir Gün'ün (A Rainy Day in New York) Fransa prömiyeri öncesinde, geçen yıl yaptığı açıklama ile ilgili yine bir açıklama yaptı ve “Yüzlerce aktrisle çalıştım ve biri bile benden yakınmadı; bir tane bile şikayet yok. Yıllarca en üst kapasitede kadın istihdam ettim ve onlara hep erkeklerle eşit ödeme yaptık. #MeToo hareketinin başarmak isteyeceği her şeyi yaptım” dedi.

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, Woody Allen’a destek vermiş ve kızını istismar ettiğine inanmadığını belirtmişti…

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