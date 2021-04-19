X-Files yıldızlarından hayranlarını heyecanlandıran selfie

Dana Scully ve Fox Mulder olarak 1993'te hayatımıza giren ikili uzun yıllar fenomen dizi X-Files'ın yıldızları oldular. 1998 yılında ilk finalini yaptıktan sonra bir filmle maceraya devam eden ikilinin yolları David Duchovny'nin 9. sezonda yer almak istememesiyle ayrıldı.

Dizinin hayranlarından beklentiler devam edince 2016'da yeniden çekilmeye başlandı ve ikili de bir araya geldi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Gillian Anderson (@gilliana)’in paylaştığı bir gönderi



Son olarak 2018’deki finalinden bu yana 2 yıl geçtikten sonra bir araya gelen Duchovny ve Anderson'ın selfie'si Fox Mulder ve Dana Scully'i yeniden bir arada görmek isteyen hayranları tarafından heyecanla karşılandı.

Anderson'ın yaptığı paylaşımın altına “Şu an ağlıyorum, teşekkürler”, “Ekibi tekrar bir araya getiriyorum” gibi çok sayıda yorum geldi.