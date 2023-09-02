‘Yaban domuzlarını beslemeyin’

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yasin İlemin, şehre inen yaban domuzlarının insanlar tarafından beslenmemesi uyarısında bulundu.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yasin İlemin, bir yaban domuzuyla karşılaşma anının görüntüsünü çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde normalin üstünde yaban domuzu artışı olduğunu belirten İlemin, bunun da doğada onların üstünden beslenen başta karakulak, vaşak ve kurtların sayısının azalmasından kaynaklandığını bildirdi.

Hızlı çoğalma gösteren yaban domuzları için ormanlardaki doğal besinlerin yetmemeye başladığını ifade eden İlemin, şunları kaydetti:

“Özellikle yaz aylarında kızılçam ormanlarında besin azalmaya başlayınca yakınlardaki kasabalara ve şehirlere iniyorlar. İşte burada tehlike başlıyor. İnsanlarımız güzel bir şey yaptığını düşünerek onları besliyor. Bu bir hata. Yaban hayvanları asla beslenmemelidir. Hele ki yaban domuzu gibi kolay alışabilen canlılarda bu durum tehlikeler yaratabilir. Yaban domuzlarının doğadaki avcısı olan kurt, karakulak ve vaşak gibi etçil türlerin çok sıkı korunması ve izlenmesi gerekiyor.”

İnsanların zincirleme bir ekosistem çöküşüne neden olabileceğini aktaran İlemin, yaban domuzları beslendikçe daha fazla şehre inmeye başlayacaklarını belirtti.

İlemin, yaban domuzlarından insanlara, insanlardan domuzlara hastalık ve mikroorganizma geçebileceğini bildirdi.

Kurtların bölgede canavar olarak adlandırıldığını ve küçükbaş hayvan sahipleri tarafından sevilmediklerini anlatan İlemin, küçükbaş hayvanları yedikleri iddiasıyla kurtların öldürüldüğünü ifade etti.

Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kasabalarda çok sayıda terkedilmiş köpek bulunduğunu söyleyen İlemin, başıboş köpeklerin doğada vahşileşerek kurtlara da zarar verdiğini belirtti. (AA)