Yaban keçileri için Pagan Dağı’na atlarla ot taşıdılar

-Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Gürpınar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçileri için 2 bin 500 rakımlı Pagan Dağı'na atlarla ot taşıdı.

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Dünyada yoğun avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan yaban keçileri, Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı’nda popülasyonları hızlı artıyor.

Koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan yaban keçileri için DKMP ve jandarma ekipleri, bölgede sürekli besleme ve koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yaşayan vatandaşları da yaban keçilerinin korunması konusunda bilgilendiren ekipler, yaban hayvanların daha güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Son günlerde yoğun kar örtüsünden dolayı beslenme alanlarının daraldığı yaban keçileri için ekipler seferber oldu. DKMP ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Pagan Dağı'na bölgede yaşayan vatandaşların da yardımıyla atlarla ot taşıdı.

Çepkenli Mahallesi sakinlerinden Ferdi Öner, “Yaban keçilerinin kaçak avlanmasını önlüyoruz. Bu yüzden de yaban keçilerinin her gün sayıları artıyor ve bu da bizi mutlu ediyor. Bugün de Pagan Dağı’na keçiler için ot taşıdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. (İHA)

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