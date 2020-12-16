Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 83 bin lira ceza
Erzincan’dan Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki Süleyman Uşağı köyüne gelen avcılar, çiftleşme dönemi olduğu için vadi tabanına inen koruma altındaki bir dağ keçisini vurdu.
Avcıları fark eden köylüler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaban keçisini vurdukları tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.
Jandarmanın ifadesini aldığı 3 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından 83 bin 331 lira para ceza kesildi. (DHA)