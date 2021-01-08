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Yaban kuşlarının üreme alanı kaçak kazı alanı oldu

Aydın ile Muğla il sınırları içindeki Bafa Gölü içinde, Tepeli Pelikanlar dahil, yaban kuşlarının üremek için seçtikleri Menet adası, defineciler ile kaçak avlananların hedefi haline geldi.  

Latif SANSÜR
Güncellenme: 12:03, 08/01/2021
Haberler Yaşam
Yaban kuşlarının üreme alanı kaçak kazı alanı oldu

Türkiye'nin en güzel göllerinden biri olan Bafa Gölündeki Menet Adası define avcılarının kaçak kazılarıyla talan edildi, kaçak avcıların hedefi haline geldi. Bizans döneminde üzerinde küçük bir yerleşim alanı, şapel ve kilise kurulan 370 metre uzunluğundaki ada, bu yapıların kalıntıları nedeniyle define avcılarının uğrak yeri oldu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yerleşim yerlerinden uzak bir noktada olduğu için bir çok kuş türünün üreme bölgesi olarak kullandığı Menet Adası'nda ki tahribat ve kaçak avcılığa dikkatleri çekti.

EN BÜYÜK SORUN KAÇAK KAZI YAPANLAR VE AVCILAR 

Döneminde kasabanın sakinlerinin oturduğu Menet Adası'nın, günümüzdeki sahiplerinin kuşlar olduğunu söyleyen EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü, “Gölde kuş varlığının en fazla olduğu Menet Adası'nda kuş türleri yuva yaparak üremelerini gerçekleştiriyor. Son yıllarda nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanlar da üremeye başladı. Bu son derece sevindirici bir durumdur. Doğa ve tarih zengini bu bölgenin en büyük sorunu, bakir olması nedeniyle bölgeye gelerek kaçak kazı yapanlar ve kaçak avcılar oluyor” diyerek etkin önlemlerin alınmasını istedi.

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