Yabani yılkı atlarını ağzıyla besledi

Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’nda yaşayan yabani yılkı atlarını, hayvanları çok seven Hamdi Öklü ağzıyla besliyor. Önce tedirgin olan, ancak hayvanların ona yakınlık gösterdiğini fark eden Öklü, defalarca hayvanlara bisküvi yedirdi.

Manisa'da evinde pek çok yaralı kuş besleyen ve hayvanları çok seven Hamdi Öklü, Spil Dağı Milli Parkı'ndaki yabani yılkı atları ilginç bir şekilde besliyor. Sürekli milli parka giderek hayvanlar için yem bırakan Öklü, yabani yılkı atlarıyla da farklı bir bağ kurdu. Onu görünce kaçmadan yanına gelen yılkı atları, Hamdi Öklü'nün ağzından beslendi.

Öklü, ağzına aldığı bisküvileri yılkı atlarına yedirdi. Öklü'nün oğlu İbrahim ve eşi Nurcan Öklü de, hayvanları sevdi ve onları besledi.

YILKI ATLARININ ARKADAŞI

Yılkı atlarıyla artık arkadaş gibi olduklarını dile getiren Hamdi Öklü şöyle konuştu:

*Hayvanlara olan sevgimiz küçüklüğümden beri gelen bir sevgi. Doğaya olan, hayvana olan, insana olan sevgimizden kaynaklanıyor. Bu Spil'deki hayvanların da zor durumda olduğunu bildiğimiz için sürekli buraya gelip gerek buraya terk edilmiş köpekleri, gerek burada kendilerine bir koloni oluşturmuş, yaşam alanı oluşturmuş atları beslemeye çalışıyoruz. Tabi sürekli geldiğimiz için artık bizi iyice tanıdılar.

*Bizden kaçmıyorlar. Gayet yanımıza yaklaşıyorlar. Biz de böyle bir dudağımızla besleyeyim diye bir fikir edindik. Öyle bir dudağımla besledim, bisküvi verdim. Onlar da sağ olsunlar karşılıksız bırakmadılar, sevgisini gösterdiler. Öncelikle biraz korktum ısırır diye, ama herhangi bir tepki vermeyince heyecanlıydı, güzeldi. Tabi herkese tavsiye etmiyorum. Neticede hayvan, ne yapacağı belli olmaz. Ama benim için oldukça heyecanlıydı.

*Sürekli olarak çıkıyoruz. Yem döküyoruz, köpeklere mama döküyoruz. Zaten o yüzden tanıdıkları için bize pek tepki vermiyorlar, öyle bir kaçmıyorlar. Yanımıza kadar yaklaşıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar mama getirip onlara döküyoruz” diye konuştu.