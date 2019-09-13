Yağ lekesi denince zor bir işlem uygulanması gerektiği akla gelse de zamanlama ve uygulanan metotlar bu lekelerden kurtulmada kolaylık sağlayabiliyor. Şık bir davete katıldığımızda giysimize yağ damlatmak hiç kimse için hoş bir durum değildir ve bunu önlemek için yapılan bazı yöntemler hayat kurtarıcı olabilir. Peki yağ lekesi nasıl çıkar? İşte en pratik öneriler...

Yemek yağı, motor yağı veya kullandığımız herhangi bir yağ üzerimize damladığında doğru tekniklerle bu inatçı kirlerden kurtulmak mümkün. Özelikle kızarta işlemi yaparken etrafa ve kıyafetlere sıçrayan yağlar veya bu yağların halıya dökülmesi hemen emilim sağlayabilir. Yıkanmasına rağmen hala kaygan yapısını koruması ile yıkaya yıkaya artık kumaşın rengine zarar verme olasılığı da yaşanabilmektedir. Leke çıkarmada en etkili uygulama lekenin cinsi ve ne zorlukta olduğu bilmektir. Lekeye hızlı bir şekilde gidermek lekenin yok olmasını hızlandırır. Giysinizden, halınızdan ve koltuklarınızdan yağ lekesi nasıl işte o yöntemler…

YAĞ LEKESİ ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

* Eğer kot pantolonunuza veya giysinize bir miktar yağ döküldüyse mutlaka o anda lekeye müdahale etmeniz gerekecektir. Bunun birkaç taktiği vardır. Yağ dökülen giysinize tuz dökmek yağın kıyafetten arınmasını ve yıkama işleminden sonra lekenin ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bir diğer yöntem ise lekeye karbonat dökülmesidir. Bir miktar karbonat dökerek yağı çekmesini sağlayabilir ve ardından bulaşık deterjanı ile o bölgeyi yıkayabilirsiniz.

* Halınıza yağ döküldüyse kovaya bulaşık sabunu damlatıp sıcak su ile köpürterek halınızı silmek yağ lekesinden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Kurumuş yağ lekesine ise bir miktar benzin veya tiner dökerek halınızı silebilirsiniz.

* Koltuğunuza yağ döküldü ise koltuğunuzun kumaşına göre müdahale edebilirsiniz. Eğer tay tüyü ve silinebilir bir kumaş ise tuz, karbonat ve amonyak uygulayabilirsiniz. Koltuğunuz deri ise sabun ile yağdan arındırabilirsiniz.