Yağlı ciltlerde fazla salgılanan sebum nedeniyle birçok cilt problemleri ile karşılaşılabilir ve bu cilt tipine sahip kişilerde özellikle sivilce ve siyah nokta oluşumu yaygındır. Ayrıca aşırı yağlı ciltlerde meydana gelen parlaklık en çok şikayet edilen sorunlar arasında yer alır. Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için ciltteki yağ dengesini düzene sokmak en önemli kriterdir. Bunun için peeling ve maske tarifleri bu dertlerden etkili bir şekilde kurtulmanız için size olanak sağlar. İşte yağlı ciltlere özel peeling ve maske tarifleri...

Yağlı cilde sahip kişilerin en büyük sorunlarından biri de makyaj uygulamalarıdır. Makyaj yapmak hatta kalıcılığını sağlamak oldukça zordur. Makyajınızın tüm gün kusursuz görünmesi için yağlı ciltlere uygun makyaj malzemeleri kullanarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca cilt tipinize uygun bakım yöntemlerini doğal yollarla uyguladığınızda dışarıdan alabileceğiniz hiçbir pahalı ürüne de ihtiyacınız olmayabilir.

Bu sebeple yağlı cildinize özel evde uygulayabileceğiniz peeling ve maskeler muhteşem etkiler yaratır ve bu sayede birçok cilt sorunlarınızda sona erebilir. Peki yağlı ciltlere özel peeling ve maske tarifleri nelerdir? Hangi malzemelerle evde yağlı ciltlere uygun maske ve peeling yapılabilir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

YAĞLI CİLTLERE ÖZEL KİL MASKESİ

MALZEMELER

2 çorba kaşığı kil

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı su

1 çay kaşığı biberiye yağı

HAZIRLANIŞI

Kil, limon suyu, su ve biberiye yağını cam bir kabın içinde karıştırın. Cildinize uyguladıktan sonra 15 dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın. Ardından yağlı cildinize özel bir krem ve tonik uygulayın. Haftada 1-2 kere uygulamanız yeterlidir.

YAĞLI CİLTLER İÇİN ELMA SİRKELİ PEELİNG TARİFİ

MALZEMELER

1 çorba kaşığı elma sirkesi

Bir miktar yulaf ezmesi

Bir miktar bal

3 çorba kaşığı su

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemelerin macun kıvamı almasını sağlayın. Ardından cildinize nazikçe dairesel hareketle uygulayın. Peelingi 15 dakika beklettikten sonra soğuk su ile cildinizi durulayın. Haftada bir kere uygulayarak hem cilt sorunlarınızı yok edebilirsiniz hem de daha sağlıklı ve bakımlı bir cilde kavuşabilirsiniz.