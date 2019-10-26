Yağmur ormanları için İstanbul’da 42 kilometre koşacak

Uluslararası bir kültürel etkinliğe dönüşen ve bu yıl 41'incisi yapılacak olan İstanbul Maratonu, sporcuların yanı sıra, ilgi duydukları alanlara dikkat çekmek isten aktivistlere de ev sahipliği yapacak. Bunlardan biri de yağmur ormanlarının korunmasına katkı sağlamak isteyen Richard Betts. Maraton'da 42 kilometre kategorisinde koşacak olan Betts, toplayacağı bağışla tehdit altındaki yağmur ormanlarının korunmasına katkıda bulunmayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

1979 yılından bu yana yapılan İstanbul Maratonu’nun 41’incisi bu yıl 3 Kasım’da gerçekleştirilecek. 42 kilometre, 15 kilometre ve halk koşusu adıyla 3 kategoriden oluşan maraton, bir spor faaliyetinden çok binlerce insanı farklı amaçlarla bir araya getiren sosyal, kültürel etkinliğe dönüşmüş durumda.

Maratonda yarışmak yada sadece Asya’dan Avrupa’ya yürüyerek geçmek isteyenlerin yanı sıra ilgi duydukları, farkındalık yaratmak istedikleri alanlara dikkat çekmek isteyenlerin sayısı da oldukça yüksek. Sağlıktan kültüre, eğitimden çevrenin korunmasına kadar bir çok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları toplu yada bireysel olarak uluslararası bir etkinliğe dönüşen İstanbul Maratonu’na katılıyor.

Bu isimlerden bir de Richard Betts. Uzun süredir İstanbul’da yaşayan ve Türkiye vatandaşlığı da bulunan İngiliz vatandaşı Betts, amacı yağmur ormanları ve tropikal yaşam alanlarını korumak olan Rainforest Trust UK adına İstabul Maratonu’na katılıyor. 42 kilometre kategorisinde yarışacak olan Betts, Amazon yağmur ormanlarının korunmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Bu amaçla bir de yardım kampanyası başlatan Betts, sosyal medya hesabından amacını şu sözlerle aktarıyor “Amazon yağmur ormanlarının korunmasına katkıda bulunmak için para toplayabilmek maksadı ile 3 Kasım'da yapılacak olan İstanbul Maratonuna(42 km) kayıt oldum. Her türlü maddi yardım yağmur ormanlarının korunmasına katkıda bulunacaktır! Zira her 7 TL ile bir hektar yağmur ormanı korunacak ve bu sayede 450 tona denk karbon emisyonu engellenecek. Yağmur ormanlarının korunması iklim değişikliği ile mücadelede kilit önemde olup insanlığın geleceği; insanların gelecekte nefes alabilecek oksijen bulabilmesi için yardımlarınızı bekliyorum”

Maraton aracılığı ile sesini duyurmaya çalışan Betts, toplayacağı bağışı özellikle tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapan tehdit altındaki yağmur ormanlarını ve diğer tropikal yaşam alanlarını kurtarmayı amaç edinen Rainforest Trust UK’ya aktaracak.

Yerel STK’lar ve yerli topluluklarla çalışan Rainforest Trust UK, arazi satın alımları yaparak ya da topluluk ormanları ve milli parklar kurarak ormanları koruma altına almak için çalışıyor. Rainforest Trust, Şimdiye kadar 20 milyon dönümden fazla tehdit altındaki yağmur ormanını kurtarmayı başardı.