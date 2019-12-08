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Yağmur suyu kanalında sıkışan yavru kedi, kurtarıldı
Yağmur suyu kanalında sıkışan yavru kedi, kurtarıldı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir sitede yağmur suyu kanalında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaşam 8 Aralık 2019 - 12:15

Başiskele ilçesi Ayazma Kalıcı Konutları sakinleri, yağmur suyu kanalından gelen kedi sesini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, zemin kat balkonun altında bulunan yağmur suyu kanalına giren kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Betonu kıran ekipler 1 metre kazı yaparak yavru kediye ulaştı. Islanıp, bitkin düştüğü belirlenen yavru kedi, temizlenerek havluya sarıldı. Süt ile beslenen yavru kediyi apartman sakinleri sahiplendi. DHA