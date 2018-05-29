Yakılan su kulesi, ‘Doğa Katilleri Müzesi’ oldu

Geçtiğimiz ay yanan su kulesinin yanına yenisi yapılırken, yanan enkazın 'Doğa Katilleri Müzesi' olarak kullanacağı belirtildi. Birçok kez tehdit aldıklarını belirten proje sorumlusu Öztürk Sarıca, "Yakıldıktan 2 gün sonra su kulemizin yenisini yaptık. Ülkemiz için, ülkemiz insanının sağlığı için çalışacağımızı, kendimizi proje anlamında yönettirmeyeceğimizi tüm fonlara haykırmış olduk" dedi.

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Burdur’daki ‘Lisinia Doğa’ proje alanında geçen ay çıkan yangında zarar gören su kulesinin yanına yenisi yapıldı. Proje alanı sorumlusu Öztürk Sarıca, yanan enkazın ‘Doğa Katilleri Müzesi’ olarak kalacağını söyledi.

Burdur merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarındaki ‘Lisinia Doğa’ proje alanında bulunan su kulesinde geçen 18 Nisan’da yangın çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarının da tutulduğu su kulesi, yangında kullanılamaz hale geldi. Proje sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, yanan su kulesinin yanına yenisini yaptıklarını, enkazı ise kaldırmadıklarını belirterek, enkazın ‘Doğa Katilleri Müzesi’ olarak duracağını kaydetti.

‘SABOTAJA UĞRAYACAĞIMIZ KONUSUNDA İHBARLAR ALDIK’

Lisinia’nın 2005 yılında başlangıcından itibaren sayısız tehdit aldıklarını aktaran Öztürk Sarıca, “Buna rağmen ülkemizin doğası, ülkemiz insanının sağlığı, dünya insanının sağlığı için çalışmalarımıza devam ettik. Bundan 5- 6 yıl kadar önce de buraya gelen bir gönüllü aracılığıyla zarar verilmek istenmişti. Zamanında haberdar olup bunu engelledik. Bir yıl sonra arabamıza cıva gazı sıktılar bir hafta ölümle pençeleştik. 3 ay kadar önce sabotaja uğrayacağımız konusunda ihbarlar aldık ve güvenlik güçlerine durumu bildirdik. Jandarma ekipleri kontrollerini sıklaştırdı. Sürekli teyakkuzdaydık ama buna rağmen 18 Nisan’da gündüz vakti güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu su kulesini yaktılar ve ‘Biz istediğimiz zaman istediğimizi yapar, sizin sesinizi kısarız’ mesajı verdiler. Biz buna cevap olarak 2 gün sonra su kulemizin yenisini yaptık. Ülkemiz için, ülkemiz insanının sağlığı için çalışacağımızı, kendimizi proje anlamında yönettirmeyeceğimizi tüm fonlara haykırmış olduk” diye konuştu.

‘İNSANLAR DOĞA KATİLLERİ MÜZEMİZİ DE GÖRECEK’

Yakılan yeri tamamen yıkmaktansa ‘Doğa Katilleri Müzesi’ne dönüştürdüklerini vurgulayan Öztürk Sarıca, “Artık insanlar buraya geldiklerinde Doğa Katilleri Müzemizi de görecek. Lisinia’ya Uluslararası Gönüllülük Organizasyonu tarafından iki altın madalya verildi. Uluslararası anlamda projemiz çok üst seviyelerde. Yurt içi ve yurt dışından yılda yaklaşık bine yakın gönüllü ağırlıyoruz” diye konuştu.

‘ULUSLARARASI FONLAR SABOTE ETTİRDİ’

Güvenlik güçlerinin yangınla ilgili soruşturmasını da sürdürdüğünü kaydeden Öztürk Sarıca, yıllardır hiçbir destek almadan çalışmaları devam ettirdiklerini, maddi yardım bahanesiyle alanı ele geçirmek isteyen uluslararası fonların sabote ettirdiğini öne sürdü.

DHA