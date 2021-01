1,5 yıldır siyasetten uzak kalan CHP’li Şaroğlu, SÖZCÜ’ye konuştu

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, 2018 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu konuşma ve fiziki olarak yaşadığı sorunlar nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl siyasetle arasına mesafe koymak zorunda kaldı. Uzun süren tedaviler sonucunda büyük oranda sağlığına kavuşan CHP'li Şaroğlu, Tuncelililerin yaşadıkları sorunları çözmek amacıyla kaldığı yerden bürokrasi yollarını aşındırmaya devam ettiğini kaydetti.

Uzun yıllardır iş dünyasındasınız siyasetle nasıl yolunuz kesişti?

İnsanın yaşamı çocukluğunda şekillenir, ben siyasi hedeflerimi ortaokul yıllarında belirlemeye başlamıştım ve kendime bazı hedefler koymuştum. Siyasete gireceğim ve memleketime hizmet edeceğim' demiştim Türkiye'de başarılı olmanın ve toplumda karşılığının olmanın iki yolu var, ya iyi bir bürokrat olacaksınız ya da iyi bir iş adamı olacaksın. Ama Türkiye'de ister istemez bürokrasi bizim önümüzde çok açık hale gelecek bir yapı oluşmadı. Bende babama ait olan işletmesinin başına geçtim. Zamanla işimizi büyütüp ticarette başarılı bir yere geldik. Sonrasında ise Tuncelili hemşerilerimin ısrarları ve küçüklüğümde hedef olarak belirlediğim siyaset alanının kapısı açılmış oldu. Tunceli halkının sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba içerisinde çalışmalarıma devam ediyorum.

“EN ZOR DÖNEMİM RAHATSIZLANDIĞIM SÜREÇTİ”

Milletvekilliği süreci içerisinde zorlandığı bir dönem oldu mu?

Milletvekilliği görevi sürecinde son seçimlerde yaşadığım beyin kanamasından dolayı ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Bu rahatsızlığımdan dolayı yaklaşık bir, bir buçuk yıl siyasetten uzak kaldım. Bu rahatsızlığımdan dolayı gerek konuşmamda gerekse fiziksel olarak sorunlar ortaya çıkmıştı. Fizik tedavi ve çeşitli tedavi yöntemleriyle rahatsızlığımı atlamaya çalıştım. Ama henüz bu rahatsızlığımdan tamamen kurtulduğumu söyleyemem. Şuana kadar yüzde 90 oranında iyileşebildim. Ancak dönem dönem gerek konuşmamda gerekse fiziksel olarak etkileri halen devam ediyor. Bununda yanında bu rahatsızlık bizi biraz daha duygusal yaptı. Heyecan ve üzüntü ortamlarına girdiğimiz zaman hem konuşmada ve fiziksel olarak ara ara sorunlar yaşayabiliyorum. Rahatsızlığımın daha düzeltmesi sonrasında yaklaşık 1 yıldır tekrardan aktif siyasetin içerisinde yer almaya başladım.

“HİÇBİR VATANDAŞIMIN SORUNUNU ‘SEKRETERİME NOT BIRAKIN’ DEMEDİM”

Tunceli bölgenin en çağdaş illerinden biri olmasına rağmen siyaseti bir o kadar da zordur. Siyaseti hangi koşullar altında yapıyorsunuz?

Sizin de söylediğiniz gibi Tunceli Çağdaş ve aydın bir kent. Her birey Tunceli'de kendisini çok rahat bir şekilde ifade edebiliyor düşüncelerini korkmadan söyleyebiliyor. Tunceli'de birçok fraksiyon olduğu için siyaseten zor bir kent olarak algılanıyor. Kentimizde bir sıkıntı olduğu zaman siyasi parti gözetmeksizin tüm vatandaşlar sağduyulu yaklaşabiliyor. Seçilmiş bir milletvekili olarak hizmet odaklı bir çalışma yaparsanız insanlar tarafından da çok daha rahat bir şekilde kabul görüyorsunuz. Benimde siyaset anlayışım tamamen hizmet odaklı. Ben çok fazla televizyon ve gazetelerde göremezsiniz çünkü ucuz popülizmi doğru bulmam. Ben halka yakın olup halkın ihtiyaçlarını ve sorunlarını birebir çözme odaklı bir siyaset yapmaya çalışıyorum. Vatandaşın sorunun dile getirip sonrasında ise bir kenara atmak gibi bir kişiliğe sahip değilim ben. Bir vatandaş sorunu ifade ettiğinde bu sorunu çözmek için neler yapabiliriz buna kafa yorar ve tüm alternatifleri değerlendiririm. Ben bugüne kadar hiçbir vatandaşımın sorununu ‘sekreterime not bırakın' demedim. Hemşerilerimle her zaman gerek birebir gerekse telefonla kendim görüştüm. Bu huyumdan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Vatandaşımıza tek yardım edemediğimiz konu genellikle iş talepleri oluyor. Şuan ülkemizde işsizlik had safhada bu şartlarda insanlara iş yaratabilmemiz ister istemez çok zorlaşıyor.

“DAĞ KEÇİLERİMİZİN AVLANILMASINA DUYARSIZ KALAMAYIZ”

Tunceli'de yabani keçilerin avlanmasıyla ilgili verilen izinlere Tunceli halkından çok sert tepkiler olmuştu. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Dağ keçilerimiz bizim kutsallarımızdır bu avlanmalara karşı duyarsız kalmamız beklenemez. Dağ keçilerinin avlanılmasının engellenmesi için bürokrasi nezdinde ve toplumsal bir duyarlılık oluşturmada her türlü çalışmada bulunuyoruz. Biliyorsunuz, Tunceli'de 17 dağ keçisinin avlanması için bir ihale açılmıştı bu ihalenin iptali için tüm siyasi partilerin desteğini alarak ihaleyi iptal ettirmiştik. Sonrasında ABD'li bir iş insanın dağ keçisi avlanması için verilen izninin iptali için girişimlerimiz olmuştu. Sağolsunlar, Tunceli Valimiz Mehmet Ali Özkan bey bu konuda toplumumun duyarlılığına kayıtsız kalmadı. Doğada yaşayan canlılarımıza ve tabiatımıza zarar vermek isteyenlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

“TUNCELİ’DE YATIRIM YAPMIYOR’ ELEŞTİRİLERİNE KATILMIYORUM”

Tunceli Milletvekilisiniz ancak bütün yatırımlarınız Elazığ'da, Tunceli'de de yatırım yapmayı planlıyorum musunuz?

Tunceli ve Elazığ halkı benim bağrıma bastığım iki memleket sadece Elazığ'da yatırımlarınız var eleştirisini kabul etmiyorum, çünkü Tunceli'de de ciddi yatırımlarım var. Tunceli'de 4 yıldızlı otel, ciddi yatırımlar yaptığımız bayilikler, market gibi yatırımlarımız var Tunceli'de. Bu işletmelerde yüzlerce hemşerimiz çalışıyor. Şehrimizin istihdamına katkıda bulunmak için yeni iş alanları açmak için çalışmalar yapıyoruz. Elimden geldikçe istihdama katkıda bulunmaya çalışıyorum.

“HALKIN GÖNLÜNE GİRİN YETER”

Tunceli’de milletvekili sayısı 2’den 1’e düştü. Bu karardan sonra Tunceli’deki siyasi stratejinizde değişim olacak mı?

Ben topluma hizmet etmek amacıyla siyasete girdim ve bundan sonrada siyaseti Tunceli'de devam etmeyi düşünüyorum. Bunun için bir strateji belirmeye gerek yok çünkü vatandaşa ulaşabiliyor ve onun sorunlarını çizebiliyorsanız farklı bir yöntem denemenize gerek yok. Halkın gönlüne dokunduğunuz zaman halk sizi bağrına basmayı biliyor zaten.

“TUNCELİ’NİN EN BÜYÜK SORUNU NÜFUS KAYBI”

Tunceli özelinde tespit ettiğiniz en büyük sorun nedir?

Tunceli bölgesinden istihdamın dışında en büyük sorunumuz nüfus kaybı her geçen gün insanlarımız farklı kentlere gitmek zorunda kalıyor. Özellikle gençlerimizin şehrimizi terk etmesi büyük bir sorun. Önümüzdeki yıllarda kentimizde nüfus oranının daha da düşmesi gibi bir tehlike var. Bu sorunun çözümü için tüm farklı illerde olan Tuncelileri memleketlerine dönme çağrısında bulunuyoruz. Tarım ve hayvancılık konusunda maalesef devlet çiftçinin önünü açacak desteklemelerde bulunuyor. Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında gençlerin ve çiftçilere yüzde 60 hibeli bir yatırım alanı fırsatı vermiş olsa Tunceli'de çok verimli bir şekilde organik tarım yapılır. Eğer tarımda alanında yetkililer gerekli adımları atarsa Tunceli tarım ve hayvancılıkta çok iyi yerlere gelecek ve göç gibi bir sorun yaşanmayacaktır.

Çaldığınız bir enstrüman yada ilgi duyduğunuz bir sana dalı var mı?

Maalesef yok ama hep bir bağlama çalmayı ve folklor oynamayı çok isterdim ama o dönemki yaşam şartlarımızdan bu bunlara vakit ayıramadık.

“MEMLEKETİMİZDEN BAŞKA GİDECEK YERİMİZ YOK”

Son olarak ne söylemek isterseniz?

Biz siyasetçiler gelip geçeceğiz önemli olan halkın ne kadar sorunlarına eğilebiliyoruz sorunlarını ne kadar çözebiliyoruz. Benim siyasi ilkem gereği hizmet için siyaset yapmaya sonuna kadar devam edeceğim. Çünkü memleketimizden başka gidecek yerimiz yok.