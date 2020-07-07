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Yalova’da yaban hayat fotokapanlarla görüntülendi
Yalova’da yaban hayat fotokapanlarla görüntülendi
Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlarda, yaban domuzu, ayı, çakal ve yaban kedisi görüntülendi.
Yaşam 7 Temmuz 2020 - 15:36

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yalova Şubesi ekipleri, `Yalova’nın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi´ kapsamında belirlenen koordinatlara, fotokapanlar kurdu.

Fotoğraf: DHA

Kurulan fotokapanlarla, yaban kedisi ve ayı türlerinin takibinin yanı sıra ilde yaban hayatı popülasyonunu belirleme ve envanter çalışmalarının yapılması amaçlandı. Merkeze bağlı Güneyköy ile Armutlu ilçesinde kurulan fotokapanlarla çakal, ayı, yaban kedisi, tilki, porsuk ve yavrularını emziren yaban domuzu görüntülendi. DHA

Fotoğraf: DHA

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