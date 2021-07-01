Yamaç paraşütünde tavla oynadılar

Yamaç paraşütü yapmak isteyen pilotların uğrak noktası haline gelen Çınaroba Tepesi, ilginç bir uçuşa sahne oldu.

Saruhanlı’da yaşayan iki yamaç paraşütü pilotu Vedat Kartal ve Devran Hacı, yanlarında getirdikleri tavlayla tandem atlayış yaptı.

Havada masa açıp tavla oynayan paraşütçüler, yaşadıkları deneyimi aksiyon kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan deneyimli pilotlar ilgi gördü.

Yaklaşık 5 senedir Çınaroba’dan uçuş yaptıklarını belirten Vedat Kartal, şöyle konuştu:

* Devran ile etkinlik yapmak istedik. Sürekli normal uçuşlar yapıyorduk, bu kez farklı bir deneyim olması için yanımıza tavlamızı aldık. Çınaroba’da 300 metrelik tepeye çıkıp hazırlıklarımızı yaptık, uçuşa başladık. 300 metrelik tepede havalanıp tepeye vuran rüzgardan yararlanarak 600 metreye kadar tırmandık.

* 600 metrede sürekli stabil durabiliyorsunuz ve rüzgardan dolayı da irtifa kaybettirmiyor. 1- 2 saat yukarıda kalabiliyorsunuz. Biz de o iki saat boyunca canımız sıkılmasın diye havada etkinlik yapalım istedik. Tavlamızı oynadık. Zor olmadı. Aslında yamaç paraşütü ne kadar tehlikeli bir spor olsa da uçuşa uygun olan hava şartlarında bir sıkıntısının olmadığı görüldü.

* Sosyal medyada gören herkes uçmak istedi. ‘Biz yerde oynayamıyoruz, siz havada oynuyorsunuz’ diye güzel tepkiler aldım.

* Hafta sonları yasak olduğu için kahvede oynayamadık. Öyle bir yasak olmadığı için biz de çıkıp havada oynadık. DHA