Yamyam kabilesini gözlemledi: Suçluları ceza için yiyorlar

Papua Yeni Gine'de hala yamyamlık kurallarını uygulayan bir "Taş Devri" kabilesiyle tanışan Amerikalı bir maceracı, bunun suçlu bulunan insanlar için bir ceza olarak kullanıldığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Drew Binsky isimli bir maceracı, korkutucu yamyam kabilesini ortaya çıkarmak için dünyadaki en uzak ormanlardan birine gitti.

Münzevi Korowai halkının Taş Devri’deki insanlar gibi yaşadığı Papua Yeni Gine’ye tek başına seyahat eden Binksy, çarpıcı bilgiler paylaştı.

1974’e kadar, antropologlar Endonezya’nın Güney Papua ve Highland Papua eyaletlerine girmeyi göze aldıklarında, Korowai halkı, Dünya’da başka insanların olduğunu bilmiyordu.

Korowailerin yakın komşuları olan Momuna kabilesi arasında çok zaman geçiren maceracı, “Korowai’lerin insanları zevk veya besin değeri için yemediğini öğrendim. Bu sadece bir cezalandırma şekli. Bir şey çalarsan, ateşte yakılırsın ve yenirsin.” şeklinde konuştu.

ŞEYTANİ İBLİS DETAYI

Korowai halkı ayrıca, khakua adı verilen şeytani bir iblisin insanı ele geçirebileceğine ve onları içeriden “yiyip” bir cadıya dönüştürebileceğine inanıyor. Onlara göre, ele geçirilmiş birinin de öldürülmesi ve yenilmesi sağduyu anlamına geliyor.

Binsky, “Korowai, hastalıklar gibi gizemli ölümlerin, insan biçimini alan khakua veya kötü iblislere atfedildiğine inanıyor.”

“Khakuaların kabilenin güvenini kazanmak ve daha sonra onları öldürebilmek için kendilerini arkadaş ya da aile üyesi kılığına soktukları söylenir.”

“Khakua olduğuna inanılan herkesin kabile üyelerini koruyabilmesi için yamyamlık ritüelleri gerçekleştirmesi Korowai geleneğidir… intikama dayalı adalet sisteminin bir parçasıdır.” diye ekledi.

Kabile halkının saç, tırnak ve penis dışında vücudun her yerini yediği öğrenilirken 13 yaşın altındaki çocukların insan eti yemesine izin verilmiyor çünkü Korowaililer, bir khakhua yemenin küçüklerde ele geçirilme riskini taşıdığına inanıyor.

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