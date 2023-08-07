Yanan ağaçları dirilten böcek

Son üç yıldır büyük orman yangınlarıyla boğuşan Muğla’da yanmış alanlara akın ederek yuvarlak yapraklı yanmış ağaçlara bıraktığı larvalarıyla ağacın yeniden canlanmasını sağlayan yangın böceği (ateş böceği) Datça’da görüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son üç yıldır büyük orman yangınlarıyla mücadele eden Muğla'da sevindirici bir gelişme yaşandı.

Yanmış alanlara akın ederek yuvarlak yapraklı yanmış ağaçlara bıraktığı larvalarıyla ağacın yeniden canlanmasını sağlayan yangın böceği, kara ateş böceği veya ateş böceği olarak bilinen Melanophila acuminata Datça ilçesinde görüldü.

Yumurtadan çıkan larvalar ağacın besleyici sak tabakasıyla beslenerek ahşabın derinliklerine de nüfuz ederek yanan ağaçların yeniden yeşermesine neden oluyor.

Bu böcekleri ölüyü dirilten, yaşamı tekrar kuran canlılar olarak niteleyen uzmanlar, özellikle yangın bölgelerinde görünmeye başlayan bu kara böceklere dokunulmamasını ve öldürülmemesini istiyor.

SADECE ONLAR YANGINA UÇUYOR

Bu böcekler bilim çevrelerinde genel olarak yangın böceği veya kara ateş böceği olarak tanınıp Buprestidae familyasındaki bir metalik ahşap delici böcek türü olarak tanıtılıyor. Genel olarak Karayipler, Avrupa ve Kuzey Asya (Çin hariç), Orta Amerika, Kuzey Amerika ve Güney Asya’da bulunuyor.

Ormanda çıkacak bir yangında tüm hayvanlar kaçarken, siyah yangın böceği ormana doğru giderek yumurtalarını bırakmak için en uygun yeni yanan ağaç arıyor.

Bilim insanlarının açıklamalarına göre böceğin göğsündeki kızılötesi çukur organları ile yangına özgü kokuları almalarını sağlıyor. Endemik yangın böceği yumurtalarını orman yangınından kısa süre sonra çok fazla yanmış gövdelere bırakıyor.

Ağacın sak tabakasıyla beslenen larvalar, ağacın derinliklerine inerek yeniden canlanmasını sağlıyor. Bu böceklerin antenleri sayesinde 1 kilometre uzaklıktaki yanan tek bir ağacı bile bulduğu da verilen bilgiler arasında.

Böcek, tüm bu özellikleri sayesinde normal bir orman yangınını yaklaşık 80 kilometre uzaktan bile algılayabiliyor.