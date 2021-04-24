Yanan ormanlar 13 yılda yeniden yeşillendi

Türkiye’de 1 milyon hektarı aşkın orman varlığıyla ilk sıralarda yer alan ve birinci derecede yangın riski bulunan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yanan alanların yeniden ormana dönüştürülmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor.



2008 yılındaki Manavgat Taşağıl yangınında 16 bin hektar orman, küle döndü.

2019 yılında 233 hektar, geçen yıl ise 400 hektara yakın ormanlık alanın yandığı Antalya`da önceki yıllarda da Kumluca Esentepe ve Adrasan ile Olimpos bölgelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce hektar alan kül oldu.

Özellikle Adrasan ve Olimpos’un önemli tatil merkezi olması nedeniyle yanan alanlarda yapılaşma olabileceği yönünde ciddi endişeler oluştu.

Adrasan-Olimpos bölgesinde 2016’daki yangında zarar gören 3 bin hektarlık alan ve önceki yıllarda Adrasan’da denize sıfır konumdaki tepede çıkan yangında zarar gören tüm alanlar, yeniden ağaçlandırıldı. (DHA)