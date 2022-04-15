Yanan ormanlar için İzmir’den iki milyon fidan

Türkiye'nin en büyük orman yangınlarının yaşandığı Muğla ve Antalya'da küle dönen alanların yeniden yeşillendirilmesi için İzmir'den iki milyon fidan gönderildi.

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Antalya ve Muğla’da Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları yaşandı. 28 Temmuz’da başlayıp, günlerce süren yangınlarda Antalya’da 60 bin hektar, Muğla’da ise 66,2 bin hektar alan yanarken, bir o kadar bina hasar gördü ayrıca birçok hayvan öldü.



Yürekleri yakan orman yangınlarından sonra tekrar yeşillendirilme için Orman Genel Müdürlüğü’nün fidanlıkları da kullanıldı.

Türkiye’nin en önemli ve en büyük orman fidanlıklarından biri olan Torbalı Orman Fidanlığı’ndan, Antalya ve Muğla’da yanan alanların yeşillendirilmesi için toplam iki milyon kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanı gönderildi. Fidanlar, toprakla buluşturuldu.

“YANAN ORMANLARA CAN SUYU”

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, “600 dekar alanda üretim yapıyoruz. Toplam 48 kişi çalışıyor. Geçen yıl 5 milyon 271 bin 602 fidan yetiştirildi. Son 10 yılda 67 milyon 165 bin 129 fidanın üretildiği fidanlık, özellikle yaz mevsiminde yanan ormanların tekrar yeşillendirilmesi için büyük önem taşıyor. Muğla ve Antalya’daki yangınlarda yanan yerler için iki milyon fidan gönderdik. Fidanlık yanan ormanlara can suyu oluyor” dedi. (DHA)

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