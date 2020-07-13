Yangında mahsur kalan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Esenyurt Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait şantiyede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürdü. Yangında şantiyede mahsur kalan anne kedi ve 3 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait şantiyede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Söndürme çalışmaları sonrası bir anne kedi ile yavrusunun kenarda beklediğini gören itfaiye ekipleri durumu Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

ANNE KEDİ VE 3 YAVRUSUNU İTFAİYE KURTARDI

Ekipler, anne kedinin yeni doğum yaptığını tespit edince diğer yavruların olabileceğini düşünerek arama çalışması başlattı. Anne kedi yangın yerine getirildi. Yavrularının bulunduğu konteynıra giden anne kedi içeri girmeyince itfaiye ekipleri içeri girdi. Yavruları bulup kurtaran itfaiye, kedileri anneye bıraktı. Anne kedi yavrularının ağzıyla taşıyarak yangın yerinden uzaklaştırdı. Anne ve 3 yavrusu daha sonra Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Modern Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne barınağa götürüldü.