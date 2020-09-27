Yangında yaralanan Minnoş, iyileşti

Kozan'da geçtiğimiz ay yaşanan büyük orman yangınında vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşan ve Büyükşehir ekiplerince kurtarılan Minnoş isimli köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir aylık tedavisinin ardından yaşama yeniden döndürülerek sahibine teslim edildi.

1 AY SÜREN TEDAVİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan, doğal yaşama büyük zarar veren yangında yaralanan ve bedeninde yanıklar oluşan köpek Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince tedaviye alınmıştı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yangına müdahale aşamasında ve yangının ardından yaraların sarılması için belediyenin ilgili birimlerini teyakkuza geçirmişti.

Bölgedeki 800 evin tahliye edilmesine yol açan, yabani-evcil çok sayıda hayvanın telef olmasına neden olan ve üç gün süren yangının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi görevlileri bölgede yardım ve destek çalışmaları sırasında Çamlarca Mahallesi'nde vücudunun çeşitli bölgelerinde üçüncü ve dördüncü derecede yanık bulunan 3 yaşındaki bir erkek köpeğe rastladı. Vücudundaki yaraları nedeniyle acı çeken Hüseyin Polat'a ait Minnoş isimli köpek Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon ekipleri tarafından 28 Ağustos'ta alınarak Adana'daki belediyenin bakım ve rehabilitasyon merkezine getirildi.

SAHİBİNE KAVUŞUNCA ÇOK MUTLU OLDU

Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde öncelikle yaşamsal sorun yaratan yaraları tedavi edilen Minnoş, 1 aylık tedavi sonucu iyileşti. Minnoş; rehabilite merkezindeki kontrollerinin ardından alındığı bölgede sahibine teslim edildi. Belediye ekipleri tarafından sahibi Hüseyin Polat'a sağlıklı bir şekilde teslim edilmek üzere felaketi yaşadığı bölgeye götürülen Minnoş sahibi Hüseyin Polat'ı görünce sevgi gösterisi yaptı.

Minnoş'a sağlıklı bir şekilde yeniden kavuşan Hüseyin Polat, “Bölgede bir felaket yaşadık. Köpeğimiz Minnoş o yangında çok kötü yaralandı. Vücudundaki yanıkları nedeniyle acı çekiyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Minnoş'u alarak bir ayı aşkın süre tedavisini yaptı ve bize yeniden getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.