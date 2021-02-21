Yangını kadınlar söndürecek

İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi'ne yeni 250 personel alınacak, yeni itfaiyecilerin 50'si de kadın olacak. İstanbul İtfaiyesi'nde şu an sadece 10 kadın çalışan var. Kadın çalışanların sadece biri sahada görevli, diğerleri masa başında görev yapıyor. Bu işe alım sürecinin en önemli özelliği ise ilk kez itfaiye personeli alımında, kadınlar için ayrı bir kategori oluşturulması.

EŞİT HAKLAR SAĞLAMALIYIZ

Bugüne dek erkek meslektaşları ile aynı kulvarlarda yarışan kadınlar, bu kez hemcinsi olan meslektaşlarıyla Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde kurulan parkurda kıran kırana mücadele etti. İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, “2021 yılı için bakanlıktan 1000 yeni personel talep ettik, 500'üne onay geldi.

Yeni işe alınacak 500 kişi içinde de 100-150 kadar kadın arkadaşımızı istihdam edeceğiz. Sahada hem yangınlarda hem arama kurtarma çalışmalarında görev yapacaklar” diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kadın istihdamına verdiği desteğe de dikkat çeken Albayrak şöyle devam etti: “Kadınların her alanda olduğu gibi itfaiyede de en az erkekler kadar başarılı olacaklarına inanıyoruz. En azından eşit vatandaşlık hukuku içinde bu imkanı sağlamalıyız. Kadın arkadaşlarımız yalnızca masa başında olmayacak.” Türkiye'nin dört bir yanında itfaiyeci olmak için İBB'ye iş başvurusu yapan kadınlar hayallerini ve beklentilerini anlattı. Karabük Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü mezunu olan Ceyda Cırık, “İnsanların hayatlarına dokunmayı ve onların bir parçası olmayı çok seviyorum. Bu mesleği gerçekten çok istiyordum. Kadınların her şeyi başarabileceğini göstermek için bu bölümü seçtim. İsteğim sahada çalışmak, insanların elinden tutabilmek. İBB'de işe girmeyi başarırsam hangi birimde görev verirlerse versinler umut olacağımızı biliyorum” dedi.

En büyük destekçi Başkan İmamoğlu

Konya'dan gelen Fazilet Nur Çolakoğlu 22 yaşında, diğerleri gibi sivil savunma ve itfaiye ön lisans mezunu olan azimli kadın, “2019 yılında mezun oldum. Bu 7'nci mülakatım. Bu kez başaracağım. Eşimle birlikte katılıyorduk sınavlara o da itfaiye bölümü mezunu. Kendisi Konya'ya atandı. Ben de kendi yoluma istikrarlı bir şekilde devam ediyorum. Dilerim ki İstanbul'da başarılı olurum. Bu bizim için çok önemli çok güzel bir fırsat. Başkan Ekrem İmamoğlu en büyük destekçimiz. İtfaiyecilik zor değil. Hayatımı buna endeksledim. Spor yapıyorum, çalışıyorum çünkü bu mesleğin zorlu olduğunu biliyorum. Ama başaran kadınlar varsa ben de başarabilirim, diye düşünüyorum. Zor diye birşey yok. Birçok işte çalıştım ama alanımla ilgili değildi. Eşimle lisede tanıştım. Beraber hedefledik bu mesleği. Aynı üniversiteyi kazandık. O atandı, sıra bende. Ben de hayalimi gerçekleştireceğime inanıyorum. Bunun için uğraşıyorum” diye konuştu.

İLK DEFA BÖYLE BİR KATEGORİ AÇILDI

Bu zorlu mücadeleye katılan Kübra Alkan, sınavlar için Şanlıurfa'dan 6 aylık bebeği Aden Lina ile birlikte İstanbul'a geldi. Spor parkurunda zorlu testlerden geçerken bebeğine, kendisi gibi itfaiyeci olan eşi bakıyor. 26 yaşındaki Kübra Alkan, “Yeni doğum yaptığım için fazla kilolarım vardı. 2 ayda kilo verdim. Eşim de itfaiyeci. O Urfa'da görevli.

İlanı görünce hemen başvurduk. Başvurumuz kabul edildi ve sıralamaya girdik. Çocuğumuzu aldık geldik” dedi. Sivil savunma ve itfaiyecilik mezunu olan Alkan, Şanlıurfa itfaiyesinde sözleşmeli personel.olarak çalışıyor. İstanbul'da yaşamak istedikleri için başvuruda bulunduklarını anlatan Alkan, “Hem İstanbul'da yaşamak istediğimiz için başvurduk, hem de ilk defa kadın itfaiyeci almak için ayrı bir kategori açıldı. Daha önce sadece kadınlar için alım yapılmamıştı, erkekle yarışıyorduk. Yalnızca kadınlar için kategori açıldığını duyunca ‘neden olmasın?' dedim. Hemcinsim meslektaşlarımla yarışmak istedim, bu beni çok heyecanlandırdı. Şanlıurfa'da itfaiyede eğitmenlik yapıyordum. Burada sahada itfaiyecilik yapmak istiyorum” sözlerini kullandı.