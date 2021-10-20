Yangınzede öğrencilere tablet

Antalya Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yaşanan büyük yangın felaketi sonrasında eğitim araçları zarar gören 52 öğrenciye hayırseverlerin katkısı ile temin edilen tabletleri teslim etti.

İsmail AKIN

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Tablet teslim töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangından en çok zarar görenlerin çocuklar olduğunu belirterek, onların eğitim hayatlarında hiçbir şeyi eksik etmemeye gayret ettiklerini bu kapsamda da tablet hediye etme kararı aldıklarını söyledi.

“Bu bizim gerçeğimiz oldu” diyen Başkan Şükrü Sözen şöyle konuştu:

“Bir şekilde yaralarımızı sarmak gerekiyor. Tüm yangınzede hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama yaşam da devam ediyor. Yaşam mücadelemizden kopmamamız gerekiyor. Umutlarımızı devamlı sıcak bir şekilde tutmamız gerekiyor. Kaybettiğimiz geçmişi anılarımızı yerine koymaya çalışacağız. Manavgat Belediyesi de yangının ilk anından itibaren sizlerin her zaman yanında olmaya gayret ettik. Şimdi de arkadaşlarımız ve gönüllü yapılarla köylerimizde çalışmalar yapıyoruz. Bizim için en önemlisi çocuklarımızın geleceğini düzgün kurgulamak.”

“ÖĞRENCİLERİN MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU”

Çocuklar ve gençlerin yangın anında en çok etkilenenlerden olduğunu belirten Sözen, “Hepimizden fazla üzüldüler, yoruldular. Onlara bisiklet, ev kıyafetleri, eğitim gereçlerini yerine koymaya gayret ettik. Online sistemde eğitime ağırlık verildiğini bildiğimiz için tablet hediye etme kararı aldık. Allah çocuklarımıza güzel bir gelecek versin. Bu tabletlerle geleceğe hazırlanacaklar. Her birinin gözlerinden öpüyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Bu desteklerin yapılmasına katkı koyan tüm yardımseverlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra tablet dağıtım törenine geçildi. Başkan Şükrü Sözen isimleri okunan öğrencilere tabletlerini tek tek kendi elleriyle teslim etti.