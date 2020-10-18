Yanında bayrak taşıyor yıpranmış Türk Bayrağı görünce değiştiriyor

Her zaman yanında bayrak bulunduran kaptan Kubilay Akgür standarda uygun olmayan bir bayrak gördüğünde hemen yenilemek istiyor. Eski bayrakları da alıp özenle katlayıp saklıyor.

Yaklaşık 28 yıldır özel teknesinde, yatlar, dalış teknelerinde kaptanlık yapan Kubilay Akgür (45), yıpranmış, yırtılmış, eskimiş Türk Bayraklarını görmeye dayanamıyor. Her zaman yanında bayrak bulunduran Akgür, standarda uygun olmayan bir bayrak gördüğünde hemen değiştirmeyi, yenilemeyi öneriyor. Eski bayrakları alıp, özenle katlayıp saklıyor. Bugüne kadar yüzü aşkın deniz aracındaki bayrakları yenilemiş. Bayrak hassasiyetinin çocukluğundan geldiğini söyleyen Akgür, 17 yaşından bu yana deniz ve turizm sektöründe olduğunu, dalış eğitmenliği yaptığını söyledi.

ESKİLERİ BİRİKTİRİYOR

Teknelerde yatlarda kaptanlık yaptığını belirten Akgür, “Ailemin verdiği eğitim, beni götürmüş olduğu resmi törenlerde, askeri müze ziyaretlerinde bayrak hassasiyetim oluştu. Yıllardan beri de yıpranmış bayrak gördüğüm zaman dayanamıyorum ve o bayrağı değiştirmeyi kendime görev biliyorum.

Çalıştığım teknelerde sürekli yedek bayrak bulundurarak, misafir olduğum, gittiğim marinalarda, limanlarda, ulusal ve uluslararası sularda, komşu olduğum diğer teknelerde görmüş olduğum yıpranış bayrakları yenileriyle değiştirerek eski bayrakları da saklamak için biriktiriyorum. Rengini atalarımızın kanından alan şanlı bayrağımızı her yerde pırıl pırıl görmek için çabalıyorum.

Bir şeyin bilinmesi gerekiyor. Türk Bayrağının öyle gelişigüzel şekilde, her yere çekilmeyeceğini, çekilecekse de bayrağın düzenli aralıklarla bakımının yapılması, kontrol edilmesi gerekiyor. Bir direğe veya balkona asılan bayrak güneşten soluyor, rüzgardan yırtılıyor ve buna müdahale edilmemesini eleştiriyorum” dedi.

Komşu teknelerin hemen bayraklarına bakıyorum

Bugüne kadar bayrak değiştirme talebiyle ilgili olumsuz tepki almadığını belirten Akgür şunları söyledi: “Ege'de kendi limanlarımız dışında Atina Pire Limanı'ndan tutun da birçok Yunan adalarındaki limanlarda bulundum. Birçok ülkeden tekne sahibi veya kaptanı ile dostluklar kurdum. Gerek bizim limanlarımız, gerekse misafir olduğumuz liman ve marinalarda komşu teknelerin bayraklarına bakıyorum hemen. Eğer Türk Bayrağı çok yıpranmış veya yırtık ise hemen müdahale etmiyorum. Önce dostluğu geliştiriyorum, ‘Bayrağınız eskimiş değiştirmek gerekir' diye uyarıda bulunuyorum. Olumlu tepki alınca da hemen teknemden bir bayrak alarak değiştiriyorum.”