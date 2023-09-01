Yanlış ışığı takip eden caretta caretta yavruları öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde gün ışığı yerine yoldaki aydınlatmayı takip edip kara yoluna çıkan 10'a yakın yavru deniz kaplumbağası araçların altında ezildi.

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Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterdiği ‘Caretta caretta’ ve ‘Chelonia mydas’ türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz’in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu sona erdi.

Deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından Antalya’da birçok noktada koruma altındaki yuvalardan çıkan yavrular, Akdeniz’in maviliklerinde zorlu yolculuklarına çıkmaya başladı.



Yavruların denizle buluşmasında kılavuzları gün ışığı olurken, Finike ilçesinin Hasyurt sahilinde yuvadan çıkan bazı yavru deniz kaplumbağaları yol aydınlatma lambalarının ışığı nedeniyle yönlerini şaşırdı.

Gün ışığı yerine yoldaki aydınlatmayı takip eden 10’a yakın yavru, kara yoluna çıkınca araçların altında ezilerek öldü.

“IŞIKLAR KIRMIZIYA BOYANABİLİR”

Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, “Kumluca ve Finike arasındaki plajımızda kötü bir durum yaşandı. Oradaki vatandaşlardan duyduğumuza göre, deniz kaplumbağası yavrularımız trafiğin yoğun olduğu yola giderek ölmeye başlamış. Bunun çözümü çok kolay esasında, küçük dokunuşlarla bu sorunu çözebiliriz. Çıralı’da denedik. 3 sokak lambamızı, sahile vuranı kırmızı boya ile boyadık ve ışığı körelttik. Bu alanda da 2 ay hiç olmazsa bu ışıklar kırmızıya boyanarak, köreltilerek deniz kaplumbağası yavrularının denize gitmesini sağlayabiliriz. Neden önemli? Çünkü 1000 yavrudan 2 ya da 3’ü yetişkin kaplumbağa olabiliyor. Bu nedenle hep beraber el vererek, oradaki yerel belediye, devlet kuruluşları bu konuya destek vererek sorunu çözebilir” dedi.

(DHA)