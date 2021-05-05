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Yanlışlıkla çöpe attı, didik didik aradı

Samsun'da yanlışlıkla çöpe atılan 2 adet pırlanta taşlı yüzüğü bulmak için belediye ekipleri seferber oldu. Yüzükler boşaltılan çöplerin içinden yapılan aramada bulununca yaşlı kadın büyük sevinç yaşayıp dua etti.

Güncellenme: 09:21, 05/05/2021
Hayat HaberleriYaşam

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan, Nurten Ketenci’ye ait 1 adet tek taş, 1 adet 5 taş pırlanta yüzük yanlışlıkla çöple birlikte yeraltı çöp konteynerine atıldı. Olay fark edilince Nurten Ketenci durumu İlkadım Belediyesi’ne haber verip yardım istedi. Genç kadının annesi Hava Sönmez de çöpün atıldığı yere giderek burada belediye ekipleri ile çöpte pırlanta yüzükleri aradı.

ÇÖPÜ YOLA DÖKÜP ARADILAR

İlkadım Belediyesi ekipleri yer altı konteyner vinci ile çöpü çıkartıp yola boşaltarak burada temizlik görevlileri ile çöplerin içinde yüzükleri aradılar. Yapılan arama sonucunda pırlanta yüzükler bulundu.

Foto: İHA

Yüzüklerin bulunması üzerine büyük sevinç yaşayan ve dua eden Hava Sönmez, “Kızım yanlışlıkla pırlanta yüzükleri çöpe attı. Allah razı olsun bulundu. Allah kimseyi bunaltmasın. Allah herkesten razı olsun. Allah herkesi çocuk çocuğuna bağışlasın. Kızım çok eli açık. Çok iyiliksever birisi. Allah verdiklerini karşısına getirdi” dedi. (İHA)

Çocuk Haber Kadın Samsun
Yayınlanma Tarihi:09:20,