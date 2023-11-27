‘Yapamazsın’ diyenlere inat düdük çalıyor

'Yapamazsın' diyenlere inat futbol hakemliği yapan Esra Sağlam, kendisini daha da geliştirip bir derbiyi yönetmek istiyor.

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Esra Sağlam, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde ikinci sınıftayken katıldığı hakemlik kursunu başarıyla tamamladı. Çok sevmesine rağmen bir süre hakemlik yapmayan ve atletizm antrenörü olan Sağlam, Şanlıurfa’da bulunduğu dönemde futbol hakemliği için yeşil sahalara adım attı ancak çevresindekiler “Yapamazsın” dedi.

27 yaşındaki Sağlam, şimdi futbol sahalarında düdük çalıyor.

“ÇEVREMDEKİLER ‘KADINDAN HAKEM Mİ OLUR’ DEDİ”

Spora atletizmle başladığını, futbol hakemliğiyle devam ettiğini aktaran Sağlam, “Çevremdekiler, ‘Yapamazsın, kadından hakem mi olur’ gibi söylemlerde bulundu. Kararlılıkla onlara, ‘Hakemlik yapacağım, benim yönettiğim maçı izleyeceksiniz’ dedim. Böylelikle bu serüven başladı” diye konuştu.

“ÇOĞALARAK DEVAM EDECEĞİZ”

Sağlam, hakemlikte benimsenmenin bir kadın için zorlu bir süreç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Hakemlik zaten zor bir meslek. Maalesef toplumumuzda, ‘Kadından hakem olmaz’ düşüncesi var. Sahaya adım attığınız andan itibaren bunu hissediyorsunuz. Biz kadın hakemler olarak bunu kırmak istiyoruz. Bizler kadın hakemler bu camiada varız, çoğalarak da devam edeceğiz. Kadın hakemlerin varlığı sahalardaki kötü tezahüratın ve argo konuşmaların önüne geçiyor. Maç yönetirken gayet rahatım. Hedefim, FIFA kokartını göğsüme takıp, ülkemizdeki bir derbi mücadelesinde düdük çalmak. Bu hedefimi gerçekleştirdikten sonra Şampiyonlar Ligi’nde bir müsabaka yönetmek istiyorum. Kendime güveniyor, bunları yapacağıma da inanıyorum.” (AA)