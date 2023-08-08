Şeytani yöntem: Yapay zeka ile ses taklit etti, aldatıldığını iddia etti

Kendisini aldatan erkek arkadaşının sesini klonlayarak yakaladığını iddia eden genç kadının paylaşımı büyük ilgi topladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin Miami şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Mia Dio isimli bir kadın, yapay zeka kullanarak erkek arkadaşını kendisini “aldatırken” yakaladığını iddia ediyor ve şimdi de partnerlerinin sadakatsiz davrandığından endişe duyanlara yardım etmek amacıyla yöntemini tüm dünyayla paylaşıyor.

TikTok hesabından paylaşım yapan genç kadın, yöntemini artık viral olan bir videoda paylaştıktan sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından “dahi” olarak adlandırıldı ve erkek arkadaşından şüphelenmeye başladıktan sonra “erkek arkadaşının sesini klonlamak” için yapay zekayı nasıl kullandığını açıkladı.

2,7 milyon kereden fazla izlenen videonun başında Mia, “Erkek arkadaşımın sesini yapay zekayla klonlayacağım, en iyi arkadaşını arayacağım ve dün gece yaptığı şey hakkında bana yalan söyleyip söylemediğini anlayacağım” diye söze başladı.

Uyguladığı çılgın yöntemi “Erkek arkadaşım çok garip davranıyor. Ses klonlama yazılımını açtım ve erkek arkadaşımın bıraktığı sesli mesajları içe aktardım. Erkek arkadaşımın arkadaşına söylemesini istediğim şeyin bir senaryosunu yazdım.” sözleriyle devam etti.

Mia daha sonra erkek arkadaşının iPad’ini kullanarak isimsiz arkadaşı aradı ve konuşma devam ederken gerçeği öğrendi.

Görünüşe göre yapay zekanın erkek arkadaşının sesini robotik olarak yeniden üretmesine ikna olmuş olan partneri Billy’nin arkadaşı, farkında olmadan yazılımla bir konuşma yapmaya başladı. Böylece genç kadın, sevgilisinin başka bir kadınla kendisini anlattığını böyle şeytani bir yöntemle öğrendi.

Videonun yorum bölümü, çoğu aldatan erkek arkadaşını yakalamak için zekice yapay zekayı kullanmasını öven diğer TikTok kullanıcılarından gelen sempati ve övgü mesajlarıyla hızla doldu.

MEĞER HEPSİ OYUNMUŞ

Ancak bununla birlikte, Mia sonrasında her şeyin zekice düzenlenmiş bir şakadan ibaret olduğunu itiraf etti. Buna göre, hem erkek arkadaşı hem de arkadaşı en başından beri işin içindeydi.

Mia, “Buradaki önemli bağlam, bu videonun tamamen bir şaka olduğu ve hem erkek arkadaşımın hem de arkadaşımın işin içinde olduğu.”

“Bir gece erkek arkadaşım ve ben konuşuyorduk ve birinin sesini gerçekten nasıl klonlayabileceğiniz ortaya çıktı. Haberleri izlediğimi hatırlıyorum ve yapay zekayla adam kaçırma dolandırıcılığından bahsediyorlardı ve bunun delice olduğunu düşündüm.”



“O andan itibaren, yapay zeka ses taklidinin yararlı olabileceğine dair kendi hayatımdaki senaryoları düşünmeye başladım. Beni aldatan eski sevgilimi ve bu tür bir teknolojinin bana nasıl çok zaman kazandıracağını düşündüm.” diyerek videoyu sonlandırdı.



İlginizi Çekebilir TikTok kullanıcısı kadın uçakta nelerin tüketilmesi gerektiğini paylaştı

İlginizi Çekebilir TikTok'tan açıkladı: "Öldüm ve üç dakika sonra hayata geri döndüm"