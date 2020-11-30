Yapay zeka, maske takmayanları uyarıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zekâ tabanlı dijital ekran, durakta beklerken maskesi olmayan vatandaşları tespit ederek, yazılı uyarı veriyor. Kimi uyarıyı dikkate alıp maskesini takarken kimi de bu anları selfie çekerek ölümsüzleştiriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü tedbirleri kapsamında maske takma konusunda farkındalık yaratıyor. Çalışma kapsamında büyükşehir belediyesine ait otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zekâ tabanlı dijital ekran, maskesi olmayan vatandaşları tespit ederek, yazılı uyarı veriyor.

Düzenekle durakta beklerken maske takmayan vatandaşların yüzü, özel yazılım sayesinde corona virüsü imgesine dönüşüyor. Durakta bekleyen vatandaşlar, ‘Corona virüsünden korunmak için hemen maske tak’ uyarısıyla hemen maskelerini takıyor. Dijital ekranda yüzlerinin virüs imgesine dönüştüğünü gören bazı yolcular ise saçını tararken, kimileri ise bu anları cep telefonları kameralarıyla selfie çekerek ölümsüzleştiriyor.

UYGULAMA ETKİLİ OLDU

Düzenekle, maske takma konusunda daha bilinçli davranmaları gerektiğini anladıklarını dile getiren vatandaşlar, örnek çalışması için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve ekibine teşekkür etti. ve uygulamanın çok etkili olduğunu vurguladı. (DHA)