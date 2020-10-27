Yaptığı göreve kimseyi inandıramıyor, gören herkes kimliğini soruyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Oktay Garip, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Akhisar Mahallesi'ne muhtar seçilerek Türkiye'nin en genç muhtarı oldu. 22 yaşındaki Garip, yaşının bu kadar genç olmasından dolayı zaman zaman ilginç diyaloglara da şahit oluyor. Muhtar Garip, kendisine inanmayıp kimlik soranların olduğunu söylüyor.

Akhisar Mahallesi’nde oturan Oktay Garip, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde muhtar seçildi. Bursa’nın en genç muhtarı olan Oktay Garip, 13 bin 500 kişinin yaşadığı mahalleye, genç yaşta hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

“BAZEN KİMLİĞİMİ GÖSTERMEK ZORUNDA KALIYORUM”

Oktay Garip, “Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda elimden geleni yapmaya gayret gösteriyorum. Genç olduğum için vatandaş şaşırıyor. Hatta bazen kimliği göstermek zorunda da kalabiliyorum. 22 yaşındayım. Türkiye’nin en genç muhtarları arasında olduğumu biliyorum” dedi.

Bir anısını anlatan Garip, “Bir amcamız yanıma geldi ve bana babamı sordu. Ben de ‘Babam evde’ dedim. O da ‘İmzalanacak belgem vardı’ dedi. Ben de, ‘Getir ben imzalayayım’ dedim. Muhtarın ben olduğuma ihtimal vermemişti. Sonrasında kimliğimi görünce şaşırdı ve bana çok genç olduğumu söyledi” ifadelerini kullandı. (DHA)