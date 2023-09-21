Yaralı balaban kuşu, doğaseverin yardımıyla tedaviye alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bahçesinde yaralı halde bir balaban kuşu bulan Mehmet Salih Tire, kuşu kendi imkanlarıyla tedavi ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde yaşayan Mehmet Salih Tire, bahçesinin çevresinde yaralı halde bir kuş buldu.

Tire, nesli tükenmekte olan balaban kuşunun kanat kısmından ve ayaklarından yaralı olduğunu fark etti.

Kendi imkanlarıyla tedavi ettiği balaban kuşunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim eden Tire, “Sabah bahçede çalışırken kuşun hareketsiz olduğunu gördüm, yanına gittim. Yaralıydı. Ben de alıp eve getirdim. Baktım, kanadı ve ayağında kırık vardı. Kendi imkanlarımla tedavi ettim. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim ettim” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, balaban kuşunu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

Merkezde tedavi altına alınan balaban kuşunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)