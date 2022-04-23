Yaralı bulduğu caretta carettayı hastaneye yetiştirdi

Mersin'de belediye personeli, deniz temizliği sırasında fark ettiği yaralı caretta carettayı tedavi edilmek üzere Hayvan Hastanesi'ne ulaştırdı. Aynı bölgede 1 deniz kaplumbağası ise ölü bulundu.

Ali Ekber ŞEN

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Rutin deniz temizliğini yaparken deniz yüzeyinde hareket güçlüğü çeken caretta carettayı gören Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nde deniz temizliğinden sorumlu personel İbrahim Doğan, kaplumbağanın kuyruk kısmında kabuğunun kırık olduğunu fark etti.

Doğan, deniz kaplumbağasının susuz kalmasını engellemek için Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nda bulunan iskeleye kadar deniz içerisinden güvenli bir şekilde gitmesini sağladı.

Kırık ve derin yara dolayısıyla kaplumbağanın tekne pervanesine çarptığını tahmin eden ekipler, tedavi edilmek üzere deniz kaplumbağasının Hayvan Hastanesi’ne nakledilmesini sağladı.

Doğan’ın aynı bölgede ölü bulduğu diğer kaplumbağanın ise ön yüzgeç ve boyun kısmından ‘çarpma’ diye tabir edilen oltaya takılarak misinaya dolandığı ve suyun altından çıkamadığı için boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

“İNSANLARIN DAHA DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ”

İbrahim Doğan, “Müdahale ettik ve buraya getirdik, arabaya yükledik. Hayvan Hastanesi’ne göndermek üzere yola çıkacak şimdi. İkinci bir kaplumbağamız da balıkçılar tarafından çarpmaya takılmış. O da boğularak ölmüş. Üzüntü yaşıyoruz bu tür olaylarda. İnsanların daha duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.