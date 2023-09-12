Yaralı ebabil kuşu tedavi edilip doğaya salındı

Samsun'da yaralı olarak bulunan ebabil kuşu, tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

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İlkadım ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ebabil kuşu, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne götürüldü.

Merkezde veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, kuşun kanadında yara olduğu belirlendi.

Ebabil kuşu, 5 hafta süren tedavinin ardından yeniden doğaya salındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, ebabil kuşunun çok özel bir tür olduğunu belirterek, “Bu kuşlar, hayatlarının yüzde 90’ını uçarak havada geçirir. Yerde çok nadir olarak bulunurlar. Kanadında yaralı halde bize ulaştırılan ebabil kuşunu merkezimizde tedavi ettik. Sürecin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bıraktık” dedi. (DHA)