Yaralı halde bulundu… Denize döneceği günü bekliyor

Bursa'da balıkçılar tarafından yaralı halde bulunan karabatak, veterinere teslim edildi. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan karabatak, tekrar denize bırakılacağı günü bekliyor.

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Gemlikli balıkçı Adnan Ballı tarafından denizde yaralı olarak bulunan karabatak Gemlik Belediyesi veterinerlerine teslim edildi.

Sağlığına kavuşan karabatak tekrar denize bırakılacağı günü bekliyor.

Adnan Ballı “Bir süredir boynunda olta iğnesi ile yaşam mücadelesi veriyordu. Boynundan ağır yaralıydı. Çaresizce kayığa çıkıyordu. Boğazındaki oltayı çıkardık ama yarasına müdahale edemedik. Bugün de tekrar geldi. Bu sefer eldivenle tutup kontrol edip Gemlik Belediyesi sağlık ekiplerine haber verdik. Onlar geldi aldı, tedavisini yapıp tekrar bize teslim ettiler. Yapılan tedavi sonrası üç gün suyla teması olmaması gerektiğini söylediler. Karabatağımız şu an kapalı otoparkımızda. Balıkla doyurmaya başladık. 5 gün sonra özgürce sağlıkla denize uğurlayacağız” dedi. (İHA)