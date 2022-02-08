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Yaralı karacaya evinde bebek gibi baktı

Bartın'da dere kenarında bulduğu yaralı karacayı kucağına alıp evine götüren vatandaş, hayvanın yaralı bacağını sardı, sobanın kenarında ısıttı. Daha sonra çağırdığı Doğa Koruma ekiplerine teslim etti.

Yayınlanma: 12:12 - 08 Şubat 2022 Güncellenme:
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Turan köyünde dere kenarına giden Sami Erdoğan, karacanın köpeklerin saldırısına uğradığını gördü. Köpeklerden kurtardığı yaralı karacayı sırtına alan Erdoğan, evine götürdü.

Karacanın bacağındaki yarayı temizleyen Erdoğan, sebzelerle besleyip, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine durumu bildirdi.

Gelen ekipler, karacayı aldıktan sonra götürdükleri veteriner merkezinde tedavi ettirdi.

Tedavisinin ardından 3 yaşındaki karaca, doğaya bırakıldı. (DHA)

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