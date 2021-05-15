Yaralı karacaya suni teneffüs

Samsun’un İlkadım ilçesinde Avdan mahallesi sakinlerinden Gökhan Selim ve akrabası Enver Şahin köpeklerin saldırdığı karacayı yaralı halde bulup jandarmaya haber verdi.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine giderek yaralı karacıyı kurtarmak için Gökhan Selim ve Enver Şahin’in de yardımıyla patika yoldan ana yola yaklaşık 200 metre taşıyarak jandarma aracının yanına getirdi.

Bu sırada karacanın solunumu ve kalbi aniden durdu. Gökhan Selim ve Enver Şahin kalbi duran karacaya suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Ancak karaca yapılan mücadeleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“KURTARAMADIK”

Karacanın ölümü üzerine büyük üzüntü yaşayan Gökhan Selim, ” Gündüz gezerken gördük. Sonra köpekler saldırmış ve yaralı bulduk. Teravisi için jandarmadan yandım istedik. Kalbi durdu. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptık kurtaramadık” dedi.

(İHA)

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