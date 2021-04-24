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Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

Manisa'da yaralı ve bitkin halde bulunan şahin, 20 günlük tedavisinin ardından doğaya salındı.

Güncellenme: 10:27, 24/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

Salihli ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan şahin, Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekiplerine teslim edildi. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahinin sol kanadından yaralı olduğu tespit edildi. 20 günlük tedavisi sonrası sağlığına kavuşan şahin, Yunusemre Mesir Tabiat Parkı’nda doğaya salındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci, “İlk tedavisinin ardından, 2 Nisan’dan bu yana rehabilitasyon çalışması sürdü. 20 gün boyunca uygulanan antibiyotik tedavi süreci sona erdi. Şimdi tekrar ait olduğu doğaya saldık. Tüm vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Doğada bu şekilde buldukları yaralı yaban hayvanlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü’ne bildirmelerini istiyoruz” diye konuştu. (DHA)
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