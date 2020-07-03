Yarasa adam Cengiz Koçak’tan nefes kesen atlayış

Bu yıl 41’incisi düzenlenen Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri’nin üçüncü gününde, Türk sporcu Cengiz Koçak tarafından Wingsuit Exit atlayışı gerçekleştirildi. Kemaliye’den 2 saat yürüyerek ‘Cennete açılan kapı’ olarak isimlendirilen atlayış alanına tırmanan Koçak, deniz seviyesinden 1500 metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı Kayalıkları’na ulaştı.

Özel yapım kıyafetlerini giyerek atlayış için hazırlanan yarasa adam 1500 metrelik mesafede 200 kilometre hıza ulaşarak ölüme meydan okudu. Atlayıştan kısa süre sonra paraşütlerini açan Koçak, Karasu nehrinde oluşturulan alana sorunsuz bir şekilde indi. Koçak’ın atlayışını ilçe sakinleri ve çok sayıda turist ilgiyle izledi.(DHA)