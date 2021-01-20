Yardım meleği Büşra, yüreklere dokunmak için çırpınıyor!

Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Mezunu Büşra Kılıç, ihtiyaç sahibi insanlara, sahipsiz sokakta yaşayan sevimli dostlarımızla ilgili yürüttüğü ‘Bir Yıllık Proje' adını verdiği ‘Bu Senin Şansın' çalışma ile dikkat çekiyor. Kılıç projesini kendisi gibi gönüllülük esasına göre katkı veren duyarlı insanlarla bu çalışmayı yürüttüğünü söyledi.

“HER YIL DOĞUM GÜNÜMDE BİR KAMPANYA BAŞLATIYORDUM”

Çocukluk yıllarından bu yana yardım faaliyetlerinin içerisinde olduğunu belirten Kılıç; “Kendimi bildim bileli bu anlayışla her canlıya ve ihtiyaç duyan herkese ulaşmayı görev bildim. Her yıl doğum günümde bir kampanya başlatıyordum çocuklar için. 24 Aralık'ta bir yılını kutladım. Bu yılda 16 aylık SMA hastası Ada bebeğimiz var. SMA hastası onun için çalışmalarımızı sürdürmekteyim. Arkadaşlarımı arayarak çevrelerinde bu tarz hastaları tespit etmelerini istiyorum. Belirlediğimiz bu adreslerde çalışmalar yaparak yapmamız gerekenleri sıralıyoruz”

“HEYECANIMI HİÇ YİTİRMİYORUM”

Yardım dağıtımlarını gizlilik çerçevesinde yaptıklarını dile getiren Kılıç; “Kimseyi incitmeden ve ailesinden de izin alarak tatlı bir şekilde paylaşımımızı böyle yapıyoruz. Ergin çocuklarımızı ise paylaşmamakta özen gösteriyoruz. İyiliği saklamadan yana olunmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Karşı tarafı incitmeyecek şekilde bu yaptıklarımızı teşvik edici olduğunu düşündüğümden bu görüşümü savunmaktayım. Sosyal Medya da sık sık araştırmalarda bulunuyor ve ihtiyacı olan çocuklarımıza ulaşmayı ayrıca sürdürmekteyim. Bazen çözümlerde tıkandığım yerde üzüntü duyduğum zamanlar oluyor. Ancak çalışmak ve koşmak zorunda olduğumu hatırlayarak enerjimi kaybetmeden bizlerden umut ve beklentisi olanları hatırlayınca yola devam ediyorum. Beni bu yolda yalnız bırakmayan tüm duyarlı insanlarımıza, arkadaşlarıma, çevreme çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Heyecanımı hiç yitirmiyorum. Umudum duyarlılık gösteren ülke insanlarımız sayesinde hiçbir zaman yitirmiyor” diye konuştu.