Yaren leyleğin ilk yavrusu yumurtadan çıktı

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin ilk yavrusu yumurtadan çıktı.

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Türkiye’yi ‘Avrupa Leylek Köyleri’ ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, gündem olmaya devam ediyor.

Geçen 10 yılda her göç zamanı gittiği köyde, balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren, bu yıl 6 Mart’ta köye 11’inci kez gitti. Yaren leyleğin 4 yumurtasından ilki geçen gün çatladı.

Bugün ise ilk yavrusu yumurtadan çıkarak dünyaya geldi.

O anlar ise Karacabey Belediyesi tarafından açılan canlı yayında takipçilerle paylaşıldı.

Karacabey Belediyesi, Yaren leyleğin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile seyredilebilmesi için ‘www.yarenleylek.com’ sitesini devreye aldı. Böylece Yaren leylek, kendisini merak edenlerce ilgiyle takip ediliyor.

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yuvayı temizlememize rağmen, leylekler yine plastik materyaller toplamaya devam ediyor. Bu Türkiye’de, hatta dünyadaki tüm leylek yuvalarının maalesef ortak sorunu olmaya devam ediyor. İnsanların bu yayın sayesinde bu konuda biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bazı insanlar videoları izledikten sonra temizlik hareketleri başlatıyor” dedi. (İHA)