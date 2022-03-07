Yaren leylek 11. kez geldi, Adem amca mutluluktan uçtu

Dostlukları filme konu olan Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz 11. senede de buluştu. Adem Yılmaz, "Yaren geldiği zaman ben mutluluktan uçuyorum. Onunla bizim çok kuvvetli bir bağımız var" dedi.

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Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Geçen 10 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren, bu yıl 11’inci kez geldi. Yaren leyleğin 11’inci kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı.

Dün leylek köyüne giden Yaren için ağlarını göle atan balıkçı Adem Yılmaz, bu sabah Yaren leylekle kayığında yılın ilk buluşmasını gerçekleştirdi. O anlar ise doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı.

“BU SENE DE YAREN’İME KAVUŞTUM”

Balıkçı Adem Yılmaz duygularını şöyle anlattı:

“Dünden beri çok büyük heyecan yaşadım. Bu sabah Yaren’in kayığıma gelmesiyle sevinç ve mutluluk duydum. Yaren ile 6 ay boyunca balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz. Çok mutluyum, Yaren’ime kavuştum bu sene de. Biraz tereddüt ettik. Acaba gelecek mi, gelmeyecek mi, başına bir şey mi geldi diye. Şükürler olsun ki bu yıl da Yaren bizi sevindirdi. Umarım dostluğumuz uzun süre, sağ olduğu müddetçe devam eder. Yaren’i çok seviyorum, o benim bir parçam, dostum, balıkçı arkadaşım. Dün evime dönerken yuvaya baktığımda Yaren’i gördüm. O kadar sevindim ki motoru durdurup bir süre onu izledim. Bu sabah da ağlarımı göle atıp, balık tutup, Yaren’i besledim.”

“DÖRDÜNCÜ EVLADIM”

Adem Yılmaz şöyle devam etti: “Bundan sonra her sabah kayığımda onu beslemeye devam edeceğim. Bu yaz 6 ay beraberiz. Mutlu bir hayat yaşarız inşallah. Yaren’i köy halkı da çok seviyor. Hepsi çok sevindi. Yaren geldiği zaman mutluluktan uçuyorum. Onunla bizim çok kuvvetli bir bağımız var. Arkadaşlık, dostluk, sevgi bağımız var. Sabahları ağ atıyorum, çıkan balıklarla onu besliyorum. Karnını doyurunca yuvasına gidiyor. 1- 2 ay sonra yavru yapacak. Bu yaz beraberiz. Yaren benim 4’üncü evladım. 3 çocuğum var, Yaren de 4’üncüsü.”

Yaren leylek ve Adem amca’ hikayesi doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı.

2019 yılında ise Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri’nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor. (DHA)

