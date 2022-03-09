Yaren leylek, Adem amca gelmeyince evinin bahçesine kondu

Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz hava koşulları nedeniyle kayığı ile göle açılamayınca dostu Yaren leylek evinin bahçesine kondu.

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Türkiye’yi ‘Avrupa Leylek Köyleri’ ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç’ta balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonların takip ettiği bir hikâyeye dönüştü.

Geçen 10 yılda her göç zamanı gittiği köyde Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren, bu yıl 11’inci kez gitti. Yaren’i köylüler sevinçle karşıladı. Adem Yılmaz, 6 Mart’ta köye giden Yaren için ağlarını göle attı ve yılın ilk buluşması gerçekleşti.

Her gün kayığıyla göle açılan ve tuttuğu balıklarla Yaren’i besleyen Adem Yılmaz, dün olumsuz hava şartları nedeniyle ava çıkamadı. Akşam saatlerinde Yaren, Adem Yılmaz’ın evine gitti. Evin bahçesine konan leylek, Yılmaz’ın verdiği balıklarla beslendi.

BELGESELE KONU OLMUŞTU

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in ortaya çıkardığı ‘Yaren Leylek ve Adem Amca’ hikayesi, 2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı. Film, Prag Film Ödülleri’nde En İyi Belgesel Ödülü’nü kazandı.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, Yaren leyleğin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile seyredilebilmesi için ‘www.yarenleylek.com’ sitesini devreye aldı. Böylece Yaren leylek, kendisini merak edenlerce de ilgiyle takip edilmeye başlandı. (DHA)

