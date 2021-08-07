Yaren’in yavrusu yuvadan uçtu, böyle takip ediliyor

Türkiye'nin tek uydu vericili leyleği olan ve takipçilerinin 'Beşnumara' adını verdiği Yaren'in yavrusu ilk göç heyecanını yaşıyor. Eskikaraağaç Leylek köyünün meşhur leyleği Yaren'in en küçük yavrusuna takılan verici ile doğa severler ve bilim insanları 'Beşnumar'yı uydu üzerinden takip ediyor.

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Bursa’nın Karacabey İlçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde bu yıl doğan yavrulardan birine Karacabey Belediyesi ile Milli Parklar işbirliği ile verici takılmıştı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz ile Uzman Halkalamacı Nizamettin Yavuz tarafından 40 gram ağırlığındaki verici güneş enerjisi ile çalışıyor ve sürekli leyleğin sırtından aldığı konumu program aracılığıyla izleyenlerle buluşturuyor.

Çalışmayla birlikte yavru leyleğin göç rotası, beslendiği alanlar gibi önemli ipuçları bilime kazandırılacak. Bu durum Yaren leylek sevenleri için de yeni bir heyecan konusu oldu.

İLK KEZ KÖYDEN AYRILDI

Bir balıkçı ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren leylekin göç rotası herkesin merak ettiği bir konuydu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan “Uzmanlar yetişkin leyleklere verici takmanın riskli olduğunu belirtti. O yüzden biz de Yaren leyleğin yavrusuna verici takma kararı aldık” diyerek müjdeli haberi duyurmuştu.

Haziran ayında büyüyen yavrular verici takılacak boyuta ulaşınca uzman ekipler tarafından yuvaya çıkılarak yavru leyleğe verici takıldı. Bu esnada çeşitli değerleri de kaydedilen Beşnumara isimli leylek yuvaya geri konduktan sonra 1 ay daha ebeveynleri tarafından beslendi.

Ancak yetişkin yavrulardan ilki uçuş sırasında başka leyleklerin saldırısı sonucu yere çakılarak hayatını kaybetmişti. Bir başka yavru leylek ise elektrik hatlarına kapılınca yuvada 3 yavru leylek kalmıştı.

Hafta başında Yaren’in sağ kalan 3 yavrusu birkaç gün arayla ebeveynlerinden ayrılarak yuvayı terk etmeye başladı. Merakla beklenen uydu takip sistemindeki ilk koordinatlarda ‘Animal Tracker’ uygulaması üzerinden takipçilerle buluştu.

5 GÜNDE 190 KİLOMETRE UÇTU

1 Ağustos’ta göç etmeye başlayan ‘Beşnumara’ isimli yavru leylek bu zamana dek Bursa içerisinde 190 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. 5 günlük süre içerisinde Önce Bursa şehir merkezini dolaşan Beşnumara ardından geri dönüp Karacabey şehir merkezine ulaştı. Geceyi Karacabey'de geçirdikten sonra yeniden Bursa'ya yönelen yavru leylek Hamitler Katı Atık depolama tesisine ulaştı.

Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş ‘Yavru leylekler göçe annelerinden önce başlar. Ve tek tek yuvadan ayrılıp sonra buldukları bir sürüye takılıp kışı geçirmek için Afrika'ya yönelirler. Ve 4 yıl boyunca kolay kolay doğdukları yere geri gelmezler. Çünkü üreme erişkinliğine 4 yılda ulaşıyorlar. Çoğunlukla yavru leylekler ilk 4 yıl kısa mesafeler göç ederek yetişkinlik dönemleri için bir nevi antrenman yaparlar. Beşnumara adını verdiğimiz leylek eğer hayata tutunabilirse 4 yıl sonra doğduğu Uluabat Gölü kıyısına geri dönüp eş bulacak ve yavru yapacak' dedi. (İHA)

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